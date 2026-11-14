Un millón de menciones y críticas a la carpa VIP: el impacto digital de la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina generó más de 1,3 millones de publicaciones en redes sociales y una conversación que involucró a 852.000 usuarios únicos. El impacto digital de la gira, que se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre, también alcanzó a los principales dirigentes políticos del país.

Un informe de la consultora Enter, al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, registró 1.385.000 publicaciones en español y estimó un alcance potencial de 75 millones de impresiones a nivel global.

La visita de León XIV en números: las menciones, los dirigentes y la polémica por la carpa VIP

Uno de los dirigentes con mayor exposición fue el presidente Javier Milei, quien acumuló más de 234.000 menciones. Según el relevamiento, el 53% de las valoraciones fueron negativas y el 21,5% positivas.

Entre los comentarios favorables se destacaron las referencias al operativo de seguridad de las Fuerzas Federales y las coincidencias en materia de valores morales. Las críticas, en cambio, apuntaron a las advertencias del Papa sobre la pobreza, los jubilados y la concentración de la riqueza, además de cuestionamientos por un supuesto aprovechamiento político de la visita.

Foto: Clarín.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof registró alrededor de 23.000 menciones. De ese total, el 58,5% fueron neutrales y el 24,5% negativas. Su participación estuvo asociada principalmente a la difusión de su bienvenida al Pontífice.

Sin embargo, también recibió cuestionamientos de sectores opositores, que calificaron su presencia de electoralista y la contrastaron con los problemas de inseguridad y pobreza en el conurbano bonaerense.

La repercusión en CABA y Córdoba de la histórica visita papal

En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno Jorge Macri sumó unas 25.000 menciones. El relevamiento indicó que el 36,5% fueron negativas y que el 86% de los cuestionamientos estuvieron relacionados con la instalación de carpas exclusivas en los actos públicos.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, contabilizó cerca de 6.300 menciones. En su caso, el 45,5% tuvo un sentimiento negativo, impulsado por las dificultades logísticas durante la actividad del Papa en el predio de FAdeA.

Foto: Clarín.

Los comentarios críticos sobre la jornada cordobesa hicieron referencia a los cortes de transporte, los problemas de organización y las complicaciones para desconcentrar a los asistentes que participaron de la actividad.

La carpa VIP concentró el mayor rechazo digital durante la visita de León XIV

El episodio con mayor repercusión negativa se produjo el 10 de noviembre, cuando la conversación digital registró casi 70.000 menciones vinculadas con la denominada carpa VIP.

El espacio exclusivo, que contaba con catering y comodidades especiales, había sido contratado por el Gobierno nacional mediante una licitación para DF Entertainment. La polémica alcanzó un 81,7% de desaprobación en las redes sociales.

De acuerdo con el informe de Enter, el 31,4% de las publicaciones relacionó la instalación de la carpa con la desigualdad y los privilegios. Además, una de cada cuatro menciones cuestionó el gasto público y las contradicciones con el discurso de austeridad.

Los señalamientos políticos se repartieron entre el Gobierno nacional, que concentró el 64,3% de las referencias, y la administración porteña, con el 58,1%. Jorge Macri fue el dirigente individual más mencionado en esta controversia, con el 18,5%.

El mensaje de despedida del Papa superó el millón de visualizaciones en redes

El último día de la visita, el 11 de noviembre, la cuenta oficial de León XIV (@Pontifex_es) publicó un mensaje de despedida dirigido a la Argentina. Allí sostuvo que el país contaba desde entonces con «dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción».

La publicación superó los 1,2 millones de visualizaciones y obtuvo 146.000 «me gusta». Sin embargo, el mensaje fue eliminado posteriormente por el Vaticano.