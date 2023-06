Califican como «una promesa electoral» el vertedero regional que propuso Arabela Carreras

El legislador Ramón Chiocconi calificó como «oportunista» el reciente anuncio de la gobernadora Arabela Carreras respecto a la instalación de un vertedero regional para Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Clemente Onelli e Ingeniero Jacobacci.

En su última visita a Bariloche, la mandataria aseguró que evalúa una iniciativa privada de la empresa Rowing para emplazar el basural regional entre Pilcaniyeu y Comallo.

Chiocconi recordó que, dos años atrás, elevó un pedido de informes respecto a la situación del basural de Bariloche y a la posibilidad de emplazar un vertedero regional. «Es obligatorio contestar; sin embargo, nunca lo hizo. En ese momento, no había ningún proyecto. Nadie tiene dudas de que ésto es una promesa electoral«, cuestionó Chiocconi en alusión a la candidatura de Carreras a la intendencia de Bariloche.

«Me llama la atención -agregó Chiocconi que también es candidato a intendente- que, en estos cuatro años no hizo nada. Nunca mencionó la situación del basural, no se hizo cargo de la situación de los vecinos que padecen los incendios y ahora que empieza la campaña viene con propuestas de este tipo«.

Chiocconi advirtió que previamente a evaluar cualquier iniciativa privada, el estado debería analizar la posibilidad de hacerse cargo del proceso.

«Una ordenanza del 2009, firmada por todos los concejales, declaraba al vertedero en una situación de emergencia social, ambiental y sanitaria y le daba 120 días al intendente para que hiciera algo y 180 días, al gobernador por el vertedero regional. Una de esas firmantes fue Carreras que no hizo nada. Y justo se le ocurre algo en campaña. Es poco serio«, expresó Chiocconi.

Lo cierto es que los plazos corren ya que una ordenanza aprobada por los concejales en la última sesión del año pasado establece el cierre del basural de bariloche el 23 de diciembre de este año.

Al igual que Chiocconi, la concejal Julieta Wallace consideró al anuncio «en clave electoral» y puso el acento en la ordenanza que ordena el cierre del basural ya que fija plazos que hasta ahora, no se han cumplido.

«El 11 de abril debían presentar alternativas de localización del basural. Hubo un informe, pero debía ser acompañado con los acuerdos interjurisdiccionales para el vertedero regional y especificar de dónde se sacaría el dinero, es decir, cuestiones prácticas. Eso no se presentó», advirtió Wallace.

De modo que -continuó-, hasta que la gobernadora y el intendente no cumplan con los plazos que prevee la ordenanza resulta «solo un anuncio electoralista. Hasta que no veamos la documentación no es algo serio». Recordó que en 8 años de gestión, no se hicieron mejoras en el basural de Bariloche.

«Además -advirtió-, hablamos de una segunda contratación directa a la empresa Rowing por 500 mil dólares. Esa empresa hace el movimiento de suelos en el vertedero para rellenar la celda. Pero no se avanza en la remediación».