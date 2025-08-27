Campo Grande: La cooperativa de agua proyecta más utilidades para sus socios

La cooperativa de agua potable de Campo Grande proyecta más que el simple servicio de agua y cloacas. Fundada en 1971, sus servicio abarca a los cuatro pueblo. Cuenta con 12 mil socios, el total de habitantes de la localidad, y quiere incorporar más beneficios para poder tener una mejor rentabilidad.

“Hace 3 años comenzamos esta gestión. Somos un grupo de vecinos que nos postulamos y la intención es mejorar la provisión del servicio de agua. Nuestra intención, además, es modificar el estatuto para incluir más actividades de consumo, comercio, producción, reciclado de basura y así obtener recursos para invertir”, comentó César Tejeda, presidente de la cooperativa.

En estos últimos años se han hecho dos perforaciones y puesto bombas de agua nuevas con la ayuda del DPA de Río Negro. “Entre los objetivos que tenemos es querer generar una empresa más rentable desde el punto de vista económico como para proyectarnos en la zona”, agregó Tejeda.

Queremos hacer una cooperativa de consumo para que se puedan comercializar los productos de los socios, generar ese canal de ventas a través de la cooperativa que tiene más de 50 años. La intención es aprovechar todo ese capital de tiempo para brindar un servicio adicional a la comunidad”. César Tejeda, presidente de la cooperativa de agua de Campo Grande.

Entre las intenciones de cambio está el poder hacer convenios con empresas que vendan y hagan instalaciones de cañerías de agua, poder hacer más accesible la compra de tanques domiciliarios. “El tanque de Campo Grande ha quedado chico y cuando se corta el agua, el que no tiene almacenamiento domiciliario, lo padece. La compra de los tanques sería con financiación desde la cooperativa”, dijo Tejeda.

En estos años se han hecho modificaciones en la carga horaria de los empleados. “Antes trabajaban 8 horas, tenían convenio de trabajo insalubre, que corresponde a 6 horas. Cobraban sueldo de maestranza y ahora estamos pagando el sueldo oficial”, sostuvo.

“No tenemos rotación de personal, hace 3 años están los mismos y designamos a Daniel Martín, como gerente, el empleado más antiguo de la cooperativa. Él restableció contactos importantes”, concluyó Tejeda.