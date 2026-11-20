La frase del título fue dicha por Ivana Hernández, ingeniera que forma parte de la CASEPE (Cámara de Servicios Petroleros). Contundente, representa la mirada con la que este equipo de trabajo busca posicionarse de cara a lo que esta profesional definió como un “intenso año de transición”, en el que los proyectos energéticos que avanzan en Río Negro, movieron y mueven gestiones y planificación en todo el territorio.

Catriel sabe que como polo petrolero deber ser protagonista en ese camino hacia un modelo nuevo para “esta joven provincia que quiere crecer”, como afirmó Hernández. Por eso desde las organizaciones como la que ella integra estos meses sirvieron para profundizar la capacitación, haciendo uso de la experiencia adquirida en 67 años de trayectoria hidrocarburífera, pero también en resolver todo lo posible, para evitar que esas soluciones lleguen desde afuera.

“Hay que trabajar en equipo, despojar los egos, los celos, dejarlos de lado, porque eso nos engrandece como empresas y como provincia”, aseguró la referente del sector transporte.

Convencida de que esta nueva etapa tiene otros desafíos, con sus ventajas y desventajas, Hernández fue concreta al señalar que el traspaso y el crecimiento de la extracción no convencional fue posible estos 12 años, gracias a que hubo más de 50 años de trabajo con el método convencional”, porque pueden cambiar las técnicas pero no la idiosincrasia.

Desde esa misma mirada, exhortó a las Pymes a seguir aprendiendo, para regirse por las normas de calidad, seguridad, medio ambiente y salud ocupacional que las permitan ser competitivas para los grandes inversionistas.

La promoción del padrón de proveedores, los viajes a Estados Unidos y a China para conocer los avances en tecnología, petróleo, y comunicaciones, son todos aportes para reflexionar y ofrecer mejor apoyo al sector. “Me saco el sombrero con los que hacen posible otra proyección de Río Negro”, dijo,

El vínculo con otras cámaras que están cobrando impulso, como las que funcionan en Cipolletti, Roca y hasta el grupo que la impulsa en San Antonio Oeste, habla de la cantidad de ciudades que están siendo atravesadas por este panorama y que no quieren quedarse sentadas esperando que las cosas ocurran por casualidad. “Hay que moverse para ser parte del engranaje”, insistió esta profesional.

Junto al Municipio, la Secretaría de Energía que lidera Andrea Confini, y las medidas paralelas que impulsa Alberto Weretilneck desde la Gobernación, esperan los mejores resultados de cara a lo que se viene, para hacer crecer, en definitiva, a la Pyme rionegrina.