Jubilaciones ANSES octubre 2026: fechas de cobro según el DNI y cuánto se cobra con el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma oficial de jubilaciones para octubre 2026, combinando el ajuste mensual del 1,66% —homologado mediante la Resolución 284/2026 según la serie de dos decimales de la inflación de agosto— con la prórroga del bono previsional de $70.000 del Decreto 1108/2026.

A diferencia de otros meses regulares, la acreditación de haberes ANSES para la clase pasiva del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) presenta un esquema segmentado, comenzando el jueves 8 de octubre 2026 para quienes perciben el haber mínimo garantizado y atravesando una pausa de cuatro días corridos por el fin de semana largo, antes de habilitar el tramo final destinado a las jubilaciones que superan el piso legal.

Cobro de jubilaciones mínimas ANSES octubre 2026: fechas por DNI

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo garantizado, equivalente a $435.748,51 brutos mensuales más el bono completo de $70.000, cobrarán en las sucursales bancarias según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre 2026.

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre 2026.

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre 2026, luego del fin de semana largo nacional.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre 2026.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre 2026.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre 2026.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre 2026.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre 2026.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre 2026.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre 2026.

Jubilaciones que superan el haber mínimo ANSES: cuándo se cobra en octubre 2026

Para los beneficiarios del SIPA cuyos ingresos mensuales sobrepasan el piso legal, ANSES concentrará las acreditaciones durante la última semana operativa del mes, agrupando dos terminaciones de documento por día hábil:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre 2026.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre 2026.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre 2026.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre 2026.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre 2026.

Jubilaciones ANSES: ¿cuánto cobro en octubre 2026?