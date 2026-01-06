El primer loteo con servicios en Neuquén de la gestión Mariano Gaido tendrá pavimento este año

El asfalto para el primer loteo con servicios que entregó el intendente Mariano Gaido está en carpeta en el área de planificación y se prevé licitar en la segunda mitad del año, confirmó ayer la secretaría de Planificación e Infraestructura de la ciudad. El dato lo reveló el presidente del Instituto Municipal de Vivienda, Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, quien especificó que el distrito 7 tendrá pavimento en 2026.



Agregó que la avenida Soldi, que quedó totalmente pavimentada desde el Polo Científico Tecnológico hasta la avenida Raúl Alfonsín (o ruta 7), tendrá asfalto entre los distritos 3, 6 y 7.



Son los nuevos barrios con 869 lotes (D7), 367 (D6) y 224 (D3) que crecieron hacia la meseta y la autovía norte desde el 2020, cuando se implementó el sistema de lotes con servicios para la adjudicación de terrenos con la intervención de organizaciones mutuales, cooperativas, gremios y colegios profesionales.

La pavimentación de la avenida Soldi en los distritos está prevista en el segundo semestre del 2026 (foto Cecilia Maletti)





El D7 es el único que tiene nombre: hubo un concurso entre los adjudicatarios y luego el IMUH envió el proyecto al Deliberante, que por ordenanza lo designó como Altos del Neuquén.



La avenida Soldi comunica a los distritos 3 y el 7 (Altos del Neuquén) en paralelo a la autovía norte. Continúa al oeste de la avenida Casimiro Gómez e ingresa al distrito 6, pero se interrumpe en la montaña de residuos petroleros de Comarsa. Cuando se habilitó un terreno para basura de petróleo en el sector, la empresa sobrepasó los límites asignados y la mole de contaminantes avanzó sobre el trazado de la avenida Soldi en el distrito 6.



Sobre la licitación de la Soldi en la zona de los distritos, la subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, describió que “se hizo el estudio preliminar y está en fase inicial de proyecto”.



La funcionaria indicó que la zona de la meseta en el sector de los distritos tiene cañadones como complejidad, por lo que previo a la pavimentación de esa calle o avenida (que es el perfil que tiene en la zona de Terrazas o del Polo Tecnológico) se requerirá de tareas complementarias como un puente.

Unos 200 vecinos residen en Altos del Neuquén, mientras otros lotes están en obra (foto Cecilia Maletti)



“Al final de este ciclo vamos a pavimentar todos los barrios de la gestión y durante el año vamos a tener novedades, estimo que en el segundo semestre”, adelantó la funcionaria, respecto a la pavimentación en Altos del Neuquén.



Según se informó desde la comuna, se trataría de las troncales del barrio, cuyas coordenadas son Casimiro Gómez, la autovía norte y la rotonda en esa intersección, donde hay un acceso al nuevo sector vecinal. El ingreso principal está ubicado en el lateral de una concesionaria, frente a la autovía norte.

Sus vecinos son los dueños de los lotes del distrito 3, pero ese sector se muestra aún con una mayoría de las viviendas en obra.



Bruno agregó que no están realizados aún los registros de oposición como para adelantar cuándo estará definido el proceso licitatorio para la primera etapa de las obras de asfalto en el barrio Altos del Neuquén. La pavimentación de las calles principales facilitará el ingreso del transporte urbano, uno de los reclamos de los residentes en Altos del Neuquén.

El servicio COLE en los distritos

Los ramales del transporte público no ingresan a los distritos. Altos del Neuquén tiene unos 200 residentes en medio de viviendas en obra y quienes usan el servicio bajan por la barda hacia las paradas señalizadas con un poste azul sobre la avenida Casimiro Gómez.



Por la avenida circulan las líneas 24 y 7 hacia Colonia Nueva Esperanza, pero ninguno de los ramales ingresa al distrito. Uno de los proyectos en Transporte de la comuna, planteaba unir con una calle interna, la zona del Z1 con los terrenos de Altos del Neuquén para que alguna de las líneas llegase hasta los lotes con servicios. Además del ex distrito 7, los nuevos barrios frente a la autovía norte son los distritos 2 (de gestión privada), el 3 y el 6 .