Nicole Neumann reveló por qué terminó para siempre una amistad de su adolescencia: “No nos dejaron vernos más”

Nicole Neumann sorprendió al revelar una historia desconocida de su adolescencia que todavía conserva entre sus recuerdos. La modelo contó que perdió para siempre el contacto con una amiga muy cercana luego de que la familia de la joven la responsabilizara por los problemas alimentarios que atravesaba.

La confesión ocurrió en Solo con Niki, el ciclo de streaming que Nicole comparte con su hermana Geraldine Neumann y Juan Otero, mientras conversaban sobre el bullying, la adolescencia y la manera en que las personas pueden quedar excluidas de determinados grupos.

Según publicó Infobae, Nicole recordó que la amistad comenzó cuando ambas eran muy jóvenes y ella recién daba sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Con el tiempo, se hicieron inseparables, pero todo terminó abruptamente por decisión de los padres de su amiga.

Nicole Neumann y la amistad que nació en medio del bullying

Durante la charla, la modelo recordó que conoció a la joven cuando esta atravesaba una situación difícil con sus compañeros.

“Yo me había hecho re amiga de una chica que le hacían medio bullying, no me acuerdo por qué, y era re buena chica”, relató Nicole.

La conductora explicó que desde muy chica tenía una tendencia a acercarse a quienes quedaban apartados o eran blanco de las burlas. Incluso se definió como “una especie de justiciera” porque intentaba proteger a quienes recibían críticas o malos tratos.

La relación rápidamente se convirtió en una amistad muy cercana. Compartían fines de semana, salidas y encuentros familiares, algunos de ellos junto a Geraldine.

“Era una amistad re linda. Íbamos siempre juntas los fines de semana a un campo que nos llevaba tu papá”, recordó Nicole durante el programa.

Por qué los padres de su amiga decidieron separarlas

El vínculo cambió cuando la adolescente comenzó a atravesar serias dificultades relacionadas con la alimentación.

Para ese momento, Nicole ya había comenzado a trabajar como modelo y, según su relato, la familia de su amiga terminó asociando el problema con ella y con las exigencias estéticas vinculadas al mundo de la moda.

“De golpe me adjudicaron todo el tema a mí y no nos dejaron vernos más”, reveló.

La decisión de los adultos fue terminante y significó el final definitivo de aquella amistad. Nicole aseguró que después de esa prohibición nunca volvió a encontrarse con la joven.

Nicole Neumann negó haber hablado de dietas o del peso con su amiga

La modelo aseguró que aquella acusación la afectó especialmente porque, según explicó, ella nunca había incentivado a su amiga a adelgazar ni mantenía conversaciones relacionadas con el peso o las calorías.

“Yo nunca en la vida hice dieta. Era una persona que jamás te iba a hablar del peso, de calorías, de dieta, de un pomo”, sostuvo.

Nicole también recordó que, pese a haber comenzado muy joven su carrera en las pasarelas, en su casa la relación con la comida era descontracturada y no existía, según su relato, una preocupación permanente por las dietas.

Por eso, consideró injusto que la familia de la adolescente la señalara como responsable de la situación que estaba atravesando.

Una amistad que Nicole Neumann nunca pudo recuperar

El relato dejó al descubierto uno de los recuerdos más dolorosos de la adolescencia de Nicole: una amistad que terminó sin una pelea entre ellas y sin que pudiera despedirse o intentar reconstruir el vínculo.

Geraldine Neumann también intervino en la conversación y reflexionó sobre la responsabilidad de los adultos frente a determinadas situaciones de la adolescencia.

“Muchas veces es más fácil echar las culpas afuera en vez de hacernos cargo de qué decimos y cómo lo decimos”, señaló.

Décadas después de aquel episodio, Nicole Neumann volvió sobre una historia que había mantenido prácticamente en secreto, marcada por una amistad que comenzó cuando decidió acompañar a una compañera que sufría burlas y terminó abruptamente cuando los adultos les prohibieron volver a verse.