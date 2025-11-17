El nuevo Complejo Ambiental de Neuquén se licitará por el doble de lo que se recaudó por la tasa

El proyecto del nuevo Complejo Ambiental Neuquén (CAN) no será remitido al Deliberante, según confirmó el subsecretario de Hacienda, Juan Dutto, tras su informe sobre el presupuesto 2026 la semana pasada. La obra se licitará en 2026 y saldrá el doble de lo que se recaudó por la tasa CAN en las boletas de CALF.



El nuevo CAN está planificado en el nuevo ejido, la extensión de 8.000 hectáreas entre Nueva Esperanza y cercanías el Mari Menuco, a la vera de la ruta 67.

La oposición política al MPN y sus bloques aliados en el Deliberante, han solicitado informes y cuestionaron que en 2023 avalaron la creación de una nueva tasa para financiar el traslado del actual CAN, sin tener detalles de la inversión propuesta por el Ejecutivo.

El complejo está en sus últimos años de utilidad. Recibe los residuos de Neuquén capital y de localidades como Plottier, Centenario y El Chañar. La tasa para financiar el nuevo complejo se cobra a más de 100.000 contribuyentes capitalinos en la boleta de energía, e incluye a unas 220 empresas, a valores superiores que los ítems de los frentistas comunes y comercios.

Hasta octubre de 2025, el monto logrado fue de 15.000 millones de pesos, según cifró Dutto. “Falta lo que quede de 2025”, aclaró. Dutto informó que el nuevo CAN “está presupuestado, no tenemos el costo total”, aunque deslizó que será el doble de lo que se tiene recaudado.

Insistió que “son fondos que están inmovilizados y destinados exclusivamente a esta obra”, como lo aprobaron los ediles cuando sancionaron la ordenanza el 30 de noviembre de 2023. “Está previsto que se inicie y se termine en 2026”, dijo e informó que el costo del nuevo CAN rondaría los 30 millones de dólares.

Dijo que la obra será pagada con fondos propios. “Eso se licita, no hace falta que tenga un tratamiento especial: lo que entra al Deliberante son las administraciones”, respondió cuando se le consultó si el Ejecutivo dará a conocer a los concejales el proyecto del nuevo CAN y el saneamiento del actual complejo, como se discutió cuando autorizaron esa tasa.