Concejales electos ya ponen el foco en lo que los espera en Bariloche

Luego de recibir esta mañana los diplomas que los acreditan como concejales para el período 2023/2027, los futuros integrantes del Deliberante ya trabajan en los temas que piensan abordar a partir del 8 de diciembre y se declararon dispuestos a buscar consensos en un cuerpo donde no hay mayorías aseguradas.

El presidente del Concejo será Gerardo del Río, representa al PUL y logró renovar la banca. También iniciarán su segundo período Roxana Ferreyra (Nos Une Río Negro), Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) y Natalia Almonacid (Juntos Somos Río Negro).

Tomás Hercigonja (PUL) es uno de los debuntantes y tiene antecedentes como e empresario del transporte. Dijo hoy que la crisis que enfrenta el servicio de transporte urbano en la ciudad, y también la preocupación de taxistas y remiseros por la irrupción de las aplicaciones que funcionan sin habilitación, les demandarán respuestas urgentes.

“Para mejorar el transporte público una de las claves es mejorar las calles, para bajar el costo de reparaciones y mantenimiento -opinó-. Pero además tendremos que meternos de lleno en ver la realidad económica de la empresa Mi Bus. Ellos también tendrán que colaborar. Si hay una quita de subsidios nacionales será un gran problema y hay que estar preparados”.

Los concejales electos recibieron sus diplomas. Foto: Chino Leiva

Sobre la competencia que plantea Uber y otras aplicaciones Hercigonja dijo que el camino es “marchar hacia una desregulación”. Sostuvo que los titulares de taxis y remises “se van a tener que adaptar tarde o temprano, crear su propia plataforma y pactar precios sin intervención del Estado”. Para el concejal “la prioridad es que la gente no sufra más” por la oferta insuficiente y las tarifas inalcanzables.

El concejal electo Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) aparece como uno de los que tendrá mayor protagonismo en el órgano legislativo y aclaró hoy que piensa exigirle al intendente Walter Cortés “el cumplimiento de todas las promesas que hizo en campaña. Habló desde techar el velódromo hasta crear un tranvía, y ahora toca cumplir y estar a la altura de las circunstancias”.

También dedicó críticas a la gestión que se termina “porque deja deudas que no puede acreditar” y observó que el gobierno entrante no exige todo lo que debería “y es preocupante”. Costa Brutten dijo que los reclamos de Cortés por la situación económica del municipio “son a través de la prensa, pero si a esta altura no tiene conocimiento acabado revela que no está a la altura, y que hay mucha improvisación”.

Sostuvo que ejercerá “una oposición responsable” y tiene la expectativa puesta en ver qué lineamiento define Cortés luego de a sumir. “Esperamos antes que nada que presente en una planificación y ahí ver si podemos acompañar”, sostuvo.

Wallace, integrante del mismo bloque, enfrenta una situación particular porque su pareja –Tomás Guevara– aceptó sumarse al futuro gobierno desde una vocalía del Instituto de Tierras y Viviendas. Wallace dijo que esa situación no condicionará sus posturas en el Concejo y que piensa examinar tema por tema, como lo hizo en los últimos cuatro años, cuando ejerció una férrea oposición a la gestión del intendente Gennuso.