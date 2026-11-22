Las compras de los argentinos al exterior a través del sistema courier bajaron levemente en octubre, pero ya superaron los US$1.000 millones en lo que va del 2026, según detalló la consultora Analytica con base en datos del INDEC.

El reporte, reflejó que el gasto en importaciones de particulares en el décimo mes del año alcanzó los US$104 millones, y quedó US$1 millón por debajo de septiembre (US$105 millones), consignó Noticias Argentinas.

Importaciones por sistema courier: cómo viene siendo en 2026

Al analizar la cifra alcanzada durante octubre, desde Analytica señalaron que “es el octavo mes consecutivo por encima de los US$100 millones”, aunque el monto viene bajando desde el pico de US$125 millones de junio.

Frente a octubre de 2025, la suba fue de 12,2%, por encima del 2,8% de septiembre. Además, la consultora precisó que “el dato contrasta con las importaciones de bienes de consumo durables y semidurables, que cayeron un 19,4% interanual”.

Al respecto, puntualizó que “por cada US$100 que ingresaron por la vía tradicional de estos tipos de productos en octubre, ingresaron US$25 de importaciones vía courier, contra US$18 de hace un año”.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, las importaciones sumaron US$1.064 millones, un aumento del 53,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra es US$170 millones más que la suma alcanzada durante todo el año pasado, cuando las compras totalizaron US$894 millones.

El servicio puerta a puerta crece sostenidamente en la Argentina y la consultora indicó que el año cerraría con importaciones acumuladas “por encima de los US$1.250 millones”, por lo que la perspectiva es que este año termine con un ingreso récord.

Actualmente, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para comprar vía courier es de 50 kg, de acuerdo a lo dispuesto a principios del 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Requisitos para las compras del sistema courier