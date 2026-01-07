Convocan a oferentes en Neuquén para armar el escenario principal, luces y sonido de la Fiesta de la Confluencia 2026

Salió a licitación el armado del escenario mayor de la Fiesta de la Confluencia 2026 (foto archivo Matías Subat)

Hasta el viernes estarán en venta los pliegos para el escenario mayor de la 13 Fiesta Nacional de la Confluencia, que se llevará a cabo en Neuquén del 5 al 8 de febrero en la Isla 132.



El municipio fijó en 4 millones de pesos el valor por cada pieza, que se podrá abonar en la dirección general de Determinación Tributaria, ubicada en Rivadavia 153 de esta capital.



El llamado a oferentes para el escenario, luces, sonido y pantallas del escenario principal que se montará sobre la isla 132, se publicó en el boletín especial 113 de la municipalidad de Neuquén.



El decreto 1.456 firmado por el intendente Mariano Gaido, la jefa de Gabinete María Pasqualini y el secretario de Hacienda y Planificación Financiera, Juan Martín Hurtado, autorizó en diciembre el llamado a oferentes para la estructura principal.



La contratación será para la provisión y armado de un escenario con estructuras layher, que es el montaje que eligió la comuna desde que la Fiesta de la Confluencia logró el estatus nacional.



El contrato involucra requisitos de vallado freestanding, pisos cubrecampo, sonido, iluminación, pantallas led y un plan de distribución eléctrica para la edición 13 de la Confluencia.



La fiesta se organizó los días 05, 06, 07 y 08 de febrero en la Isla 132, ubicada al final de la calle Río Negro, en el acceso al río Limay a la altura de la calle Democracia.



La venta de pliegos para ofertar el escenario y el armado de luces, sonidos, pantallas y vallado comenzó el lunes.



Las ofertas se abrirán a las 10 del lunes 12. El acto público se hará en la sala de reuniones “Claudio Emir Silvestrini”, en el primer piso del palacio municipal ubicado en Roca y avenida Argentina.



Los oferentes podrán consultar dudas o aclaraciones respecto al pliego con la subsecretaría de Hacienda de la comuna.



Para la realización de la Fiesta, en el presupuesto 2026 se previó un disponible de 1.536 millones de pesos, en el ítem de la partida de “Servicios”, de donde saldrá el dinero para pagar el escenario principal.

Los artistas para el escenario



Hasta ahora los artistas confirmados sobre el escenario mayor son Bersuit, Dillom, Femi, FMK, Kapanga, Karina, La Beriso, La Joaqui, Lauty Gram, Luciano Pereyra, Luck Ra, Migrantes, No Te Va Gustar, Rombai, Roze, Trueno, Tuli, Tizishi y Ángela Torres.



El 3 y 4 de febrero se realizará el “Pre Confluencia” y los ganadores del evento regional, serán premiados con un espacio protagónico en los shows de los cuatro días en el escenario mayor.



La Fiesta de la Confluencia tiene otros escenarios que se mantendrán en esta 13 edición: el de espectáculos infantiles cerca de área de juegos y el alternativo, con armado, luces y sonido autónomos del principal.



El 16 de enero se informará quiénes fueron los artistas seleccionados para el Pre Confluencia, un festival competitivo que también se hace en la Isla 132.