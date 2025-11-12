La ciudad de Neuquén resignará ingresos por 25.000 millones de pesos por beneficios a los comercios y contribuyentes

«Son recursos que se recuperan porque la actividad económica se activa y genera más», explicó el secretario de Finanzas de la comuna, Fernando Schpoliansky al cifrar en 25.000 millones de pesos la resignación de ingresos por los descuentos, quita de tasas y beneficios contributivos previstos a partir del 1 de enero. Se conoció la quita de algunas tasas de la ordenanza trifaria y la continuidad de la denominada tasa vial que se cobra en las estaciones de combustibles y la tasa CAN que se recauda con la boleta de energía eléctrica.

Así lo dijo hoy en la comisión del Deliberante de Neuquén capital, donde comenzó la discusión sobre los números de la gestión del intendente Mariano Gaido (MPN) para 2026. El equipo estuvo compuesto además por funcionarias y funcionarios de las áreas técnicas y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce.

El presupuesto que el intendente Mariano Gaido envió para su aprobación al Concejo alcanzó a los 557.000 millones de pesos. Schpoliansky destacó que en un 45% corresponderá a tasas y contribuciones locales. «Pocas ciudades en el país tienen esta autonomía e independencia en el manejo de los recursos. Es significativa, saliente y sin endeudamiento; por eso podemos aplicar estas quitas», dijo el funcionario.

Aseguró que los beneficios como el programa «habilita gratis» para los comercios o la exención de los primeros 6 meses de cuota para la radicación nueva de las patentes cero kilómetro o usadas o la posibilidad de descuentos en las licencias por un 20%, como se propone en forma opcional, motoriza una actividad que luego se recupera con más actividad económica. Aseguró que 800 comercios se sumaron a la actividad económica de la ciudad tras la puesta en marcha de esa propuesta.

Pesce destacó que el nivel de pago de los vecinos se mantiene en un 80% y que el programa «descuento neuquino», de disminución de la tasa de servicios contributivos en un 20%, 50% y hasta 100% de reducción del tributo, mantendrá los niveles de pago y cumplimiento.

El planteo no encontró objeción en los concejales de la oposición que escucharon la exposición del equipo de Finanzas e Ingresos. Detallaron que sacarán las sobretasas de residuos comerciales para comercios y la del Plan Forestar y Habitacional para grandes industrias, además de explicar el sistema de quitas de un 20 a un 100% de los retributivos para los contribuyentes de la ciudad que estará disponible hasta el 15 de diciembre.

Desde Fuerza Libertaria, Artaza consideró la medida como positiva mientras que desde La Libertad Avanza, Nicolás Montero objetó el modo de instrumentación voluntaria del beneficio para todos los contribuyentes de la ciudad por «familia neuquina», por ejemplo.

La comisión de Hacienda fue ampliada a otros concejales y concejalas que hicieron las primeras preguntas sobre los números presentados por el equipo económico (foto Florencia Salto)

Es que el 20% de descuento de las licencias o el 100% de retributivos gratis para jubilados, organizaciones sin fines de lucro o personas con discapacidad se hace efectiva a demanda: siempre que el beneficiario lo solicite en un «botón» o un click en la página web de la municipalidad.

Respecto a las pautas macrofiscales, el presupuesto de Neuquén capital hizo calculó con un dólar de 1423 pesos para 2026, como lo fijó la administración nacional y provincial en sus ejercicios, al igual que un interés de 10.1% mensual, manifestó Schpoliansky.

Las tasas para 2026 se calcularon con base a un 40% de inflación entre enero de 2025 y enero 2026, informó el secretario, lo que trajo alguna crítica de algunos concejales de la oposición que consideraron menor la estadística inflacionaria.

Se aclaró que debido a que continuará la modalidad de incremento trimestral de tasas por IPC, a enero de 2026, la suba podría alcanzar un poco más del 6% respecto de las mismas tasas que en el periodo octubre diciembre de este año.

Las tasas VIAL y CAN siguen en 2026

«En cuanto se restituyan los fondos, se cae la tasa Vial, como lo dijo el intendente» Mariano Gaido, respondió el secretario de Finanzas Fernando Schpoliansky cuando desde La Libertad Avanza, Nicolás Montero le consultó si seguirá la denominada tasa Vial, que en la ordenanza tarifaria figura como tasa de movilidad urbana.

La discusión sobre los números del 2026 continuará el viernes en el Concejo Deliberante (foto Florencia Salto)

Montero recordó que por la emergencia sancionada en transporte, esa tasa tiene un vencimiento en febrero de 2026. «La volveremos a plantear, está calculada para los ingresos. A menos que los impuestos que se cobran de los combustibles líquidos y dióxido de carbono, que en un 2,55% llegaban con destino al sistema de transporte, se vuelvan a remitir», le dijo el funcionario.

Por otra parte, el presidente de la comisión de Hacienda, el concejal José Luis Artaza ( F.L) indicó que según la información del Ejecutivo Municipal en 2026 se llamaría a licitación el nuevo Complejo Ambiental Neuquén y «dejaría de cobrarse la tasa CAN» en la boleta de CALF. Agregó que en el Concejo Deliberante no está el proyecto del nuevo complejo de tratamiento integral de los residuos que tiene planificada la administración actual.