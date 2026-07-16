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Argentina es finalista en el Mundial 2026: ¡los mejores memes!

Tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España, las redes sociales hicieron su magia y trajeron los mejores memes sobre "la Scaloneta". Miralos acá.

Redacción

Por Redacción

El triunfo de la Selección Argentina, que lo clasificó a la final del Mundial 2026, trajo consigo numerosos y divertidos memes en redes sociales. Los fanáticos de «la Scaloneta» no dudaron en tomar la derrota de Inglaterra como un gran momento para celebrar con imágenes, tal como en ocasiones anteriores.

Por eso, repasamos los mejores memes de la Selección Argentina, tras consagrarse como finalista del Mundial 2026.

¡Argentina finalista! Y la Selección tiene los mejores memes del Mundial 2026

Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-
Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-
Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-
Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-
Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-
Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-
Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-
Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-
Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-
Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-
Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-
Los mejores memes tras el triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra.-

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El triunfo de la Selección Argentina, que lo clasificó a la final del Mundial 2026, trajo consigo numerosos y divertidos memes en redes sociales. Los fanáticos de "la Scaloneta" no dudaron en tomar la derrota de Inglaterra como un gran momento para celebrar con imágenes, tal como en ocasiones anteriores.

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