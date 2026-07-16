Cipolletti acelera los trabajos en el nuevo Centro Comunitario de barrio Don Bosco

La nueva obra reemplazará al anterior Centro que fue destruido por un incendio durante el año 2023. Foto: gentileza.

En Cipolletti, el Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Don Bosco, está cada vez más cerca de tener su nueva edificación. La construcción está entre calles Perú y Primeros Pobladores y busca reemplazar al anterior lugar, el cual sufrió pérdidas durante un incendio en 2023.

Se trata de una obra pública financiada por el Gobierno de Río Negro y ejecutada por el Municipio. De acuerdo con el cronograma previsto, el 3 de octubre, durante el aniversario de la ciudad, el espacio estaría listo para su inauguración.

El intendente Rodrigo Buteler mediante sus redes sociales se mostró recorriendo los avances junto al ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren. «Un edificio completamente renovado, más amplio, más cómodo, con mejor tecnología y preparado para recibir talleres, actividades y encuentros para vecinos de todas las edades. Este espacio no solo va a beneficiar al barrio Don Bosco, sino también a toda la comunidad cipoleña, recuperando un lugar de encuentro que vuelve al corazón del barrio», manifestó.

Así será el nuevo Centro Comunitario de barrio Don Bosco

Según informaron desde el Municipio, durante junio se estuvo trabajando en la cubierta, la colocación de chapas, la instalación de aberturas y puertas interiores, además de tareas de ladrillo rasado en el exterior. Las tareas estuvieron a cargo de la empresa Quatro SRL.

El proyecto entero contempla la construcción de 430 metros cuadrados distribuidos en dos etapas. La primera comprende 280 metros cuadrados destinados a un salón multipropósito con baños, depósitos y una cocina para uso comunitario y producción de alimentos.

El intendente Rodrigo Buteler junto a Alejandro Echarren recorrieron el avance de la edificación. Foto: gentileza.

La segunda etapa, sumará otros 150 metros cuadrados e incluirá oficinas para el personal, un aula de capacitación, depósitos, un sector de carga y descarga, además de servicios complementarios como baños, oficinas y sala de máquinas.

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, detalló que la ubicación céntrica beneficiará a los barrios cercanos. Y destacó que el espacio contará con una cocina comunitaria para que los emprendedores pueden desarrollar actividades y certificar sus productos.