El inicio de sesiones comenzará temprano en Neuquén: será el domingo

El Concejo confirmó la vicepresidencia segunda del cuerpo para José Luis Artaza, de «Fuerza Libertaria», luego de que el intendente Mariano Gaido designara a Claudia Argumero y Victoria Fernández como presidenta y vice del Concejo, sin variaciones desde el inicio de la segunda gestión del jefe comunal capitalino.

El cuerpo fijó la apertura de sesiones para las 8,30 el domingo, ya que la Carta Orgánica establece el 15 de febrero como el inicio del ciclo legislativo en la ciudad de Neuquén.

Tras las palabras del intendente, se prevé un cuarto intermedio y luego la sesión continuará con el ingreso de los proyectos de cada bloque para ser remitidos a las comisiones. Las sesiones se fijaron cad 15 días los jueves a las 11 y el primer plenario de este ciclo se estableció para el 26 de febrero.

Gaido, actualmente en gestiones oficiales en Buenos Aires, confirmó que el gobernador Rolando Figueroa asistirá a la apertura. Se prevé que también asistan funcionarios del gabinete municipal y provincial, así como legisladoras y legisladores.

El Concejo Deliberante mantendrá este año la modalidad mixta para la presencia en la sesión, con concejales y concejalas en el recinto y en las pantallas. Para la preparatoria hubo tres integrantes del cuerpo que sesionaron de modo virtual y 15 en la sala de sesiones. La ciudad de Neuquén cuenta con 18 bancas y 12 bloques políticos, diez de los cuales son unipersonales.

