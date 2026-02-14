Cuáles serán los anuncios de Mariano Gaido en Neuquén

El intendente Mariano Gaido aseguró que en 2026 va a llevar a cabo un plan de obra en la ciudad “como nunca se vio en 121 años” y adelantó que presentará ordenanzas que le darán el marco legal a los anuncios. Sin detalles, habló de un nuevo transporte que sumará al sistema COLE, de un programa deportivo y cultural destinado a las infancias de todos los barrios, de exenciones impositivas y de medidas de incentivo turístico para impulsar la economía del sector privado.

Será el domingo en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. El plenario se pautó a las 8,30 y a partir de las 9 se dará espacio al Ejecutivo para el discurso.

“De los anuncios que me ha tocado dar, será el más importante de la historia”, calificó. En diálogo con Diario RIO NEGRO aseguró que informará del proceso licitatorio del Parque Solar de la ciudad que fue programado en la zona de ampliación del ejido. Aconsejó a los empresarios que “presten atención” a lo que tiene previsto en el Parque Industrial.

Como lo adelantó durante la presentación del presupuesto 2026, la construcción de la avenida Mosconi será la obra de mayor envergadura de los últimos años: los contratos ya fueron firmados con las contratistas adjudicadas y estará en obra durante un año.

Agregó que a esa megaobra se sumará un plan de 3.000 cuadras de asfalto nuevas, 400 repavimentaciones en avenidas troncales de la ciudad, la entrega de 1.500 lotes con servicios y un plan de exenciones de tasas municipales.

Aclaró que todo saldrá del presupuesto municipal y del superávit logrado con una buena administración de los recursos propios. “Será con cero endeudamiento porque el Estado eficiente es el que tiene cero deuda, pero que además hace”, manifestó.

Dijo que una de las nuevas ordenanzas, de las disruptivas, será un conjunto de herramientas que buscarán el crecimiento del sector privado en Neuquén capital. Además de un paquete de beneficios para el pago de tasas.

Un nuevo servicio de colectivo

El intendente reiteró que en marzo sumará 32 unidades a los 180 coches que forman parte del circuito de transporte público COLE en Neuquén. Pero agregó que, además de las 212 unidades en los diferentes recorridos, complementará el transporte público con otro servicio de colectivo.

“Actualmente, hay 120.000 personas que se suben diariamente al transporte público. Costó tres años porque antes el servicio no era bueno y hoy la gente lo empieza a elegir” para el traslado laboral o interno en la ciudad. “Pero tendremos otro transporte público”, adelantó, que se sumará al servicio ampliado a partir del 2 de marzo.

Gaido planteó que Neuquén exhibe un servicio de colectivos y de limpieza urbana que no hay en otras partes del país, a lo que agregó el beneficio del boleto gratuito para los tres niveles educativos y el kit escolar, que se entrega gratis (a unos 40.000 usuarios escolares) con el viaje gratis. “Esto no lo hace nadie y todo lo que vamos a anunciar, es con fondos propios y sin endeudamiento: a eso llamo eficiencia neuquina”, sostuvo.

Agregó que no solo serán anuncios de obras y servicios, sino que pondrá en marcha un programa de participación de jóvenes en los 48 barrios de la localidad. Agregó, de paso, que se adjudicó un nuevo polideportivo o SAF en Melipal y que es el quinto que construyó en la ciudad desde que está bajo su administración. “Va a ser un programa realmente disruptivo”, adelantó.

La universidad y el Polo Tecnológico

Gaido recordó que el 6 de marzo está previsto que YPF inaugure el Instituto Vaca Muerta en el edificio principal del Polo Tecnológico de Neuquén e indicó que en la apertura de sesiones, dará a conocer “quiénes van a estar incluidos y en qué forma” en el tercer edificio que se levantará en el Polo, con fondos municipales. “Hablo de la tecnología del conocimiento que vamos a desarrollar con fondos propios”, sostuvo.

Aseguró que la buena relación con la Universidad Nacional del Comahue continuará durante los próximos dos años de su gobierno y destacó que este año se construirán, con aportes municipales, las aulas que fueron comprometidas. «Es un eje de nuestro gobierno y no solo hablo de la defensa, porque es también el sostenimiento de la UNCo, es decir el acompañamiento y proyección positiva de algo de lo que estamos orgullosos», finalizó.