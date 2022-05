Desconcierta el parate de las habilitaciones comerciales en Bariloche tras el boom turístico

Con el boom turístico, las habilitaciones comerciales en Bariloche equipararon los niveles prepandemia durante 2021. El año pasado, la Dirección de Habilitaciones registró 831 altas, contra 565 bajas, con valores muy similares al 2019.

Durante el momento más álgido de la cuarentena, en el 2020, unos 521 comercios cerraron sus puertas y solo unos 503 pidieron ser habilitados.

Sobre el reciente repunte de las altas comerciales, Sandra Pozas, directora de Habilitaciones de Bariloche, aseguró que el rubro que despertó más interés es la venta de alimentos en contraposición a los locales de indumentaria. «Todo apunta a las despensas: se ven en todos lados. Son las que, de alguna manera, sobrevivieron», indicó y puso como ejemplo, los locales de recarga de growler que, antes de la pandemia, habían proliferado. «Hoy, vemos una baja considerable en ese rubro. Quedaron los más icónicos«, añadió.

Pozas aseguró que las zonas también incidieron en el pedido de bajas comerciales. «Los sectores céntricos, como la calle Mitre, han sido los más afectados por altos costos de los alquileres, a diferencia de la calle Onelli que es una calle que siempre perdura. Es raro ver locales desocupados en Onelli«, planteó.

Dijo que después de las últimas temporadas turísticas, los locales vacíos de la calle Mitre volvieron a ocuparse aunque «habrá que ver si sobreviven a la baja«.

El agente inmobiliario Luis Carreras coincidió en que la pandemia «exterminó a muchos negocios de la calle Mitre aunque con una particularidad: uno no se da cuenta porque se va uno y de inmediato, entra otro». Por eso, hoy no se encuentran locales disponibles, excepto en las galerías comerciales (aunque estos no generan mucho interés).

La falta de oferta para alquilar se traduce en los valores ya que un local de 40 metros cuadrados en calle Mitre arranca de los 200 mil pesos por mes.

«Los que han logrado mantenerse son los vinculados a la gastronomía o las cervecerías que trabajan con turismo a pleno», advirtió Carreras.

Números inquietantes

El verano récord con una ocupación turística histórica no se refleja, hasta ahora, en las altas comerciales. En lo que va del año, la Dirección de Habilitaciones totaliza apenas 109 altas y 77 bajas.

Sin embargo, el número no sorprende. Pozas lo atribuyó a la reciente implementación de la «ventanilla única» para la concreción de cuatro trámites (la habilitación, renovación o baja comercial y el asesoramiento respecto a la documentación requerida según el rubro).

«A fines de febrero, pusimos en marcha el sistema digital y notamos que está costando un poco. Creemos que la gente va a comprender que es más fácil hacer y seguir el trámite desde su casa que venir a la oficina», dijo Pozas.

Por su parte, Claudio Otano, secretario de Fiscalización, recordó que «la ventanilla única» ya se implementó en los organismos nacionales y provinciales. «Lleva todo un proceso migratorio. La costumbre tradicional del papel para pasar a lo digital lleva un tiempo de adaptación. Pero esto va a revolucionar por la rapidez, el seguimiento y el control de un expediente. Va agilizar todo», consideró.