Desde Avenida Mosconi al nuevo Acceso Norte, una a una las obras que se hacen en Neuquén capital este 2026

Definido por la Municipalidad de Neuquén el 2026 es un año que se «decidió cambiar de escala» y «disputar un lugar entre las capitales más dinámicas del país». Informaron que se lleva adelante una inversión de 234 mil millones de pesos destinada a la obra pública, que representa el 42% del presupuesto municipal.

Señalaron que esto se ve en proyectos de escala como la Avenida Mosconi o el Acceso Norte, más otras 50 obras que avanzan en simultáneo en diferentes puntos.

Las obras que se hacen en Neuquén este 2026

“Estamos ejecutando un plan de obras sin precedentes, que tiene como objetivo equilibrar la ciudad y llevar infraestructura a los sectores que históricamente quedaron postergados”, sostuvo el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola. “No es sólo pavimento: es conectividad, es integración y es calidad de vida”.

Desde el Ejecutivo enumeraronlas obras que se vienen realizando. En el oeste, en Cuenca XV, donde hasta hace poco no existía una sola calle asfaltada, el municipio avanza con más de 400 cuadras de pavimento. De esta manera el barrio se acerca a la meta del 100% de calles asfaltadas.

Una dinámica similar se observa en Rincón del Río. Allí se ejecutan 126 cuadras de asfalto junto a un sistema pluvial clave para un sector históricamente vulnerable a los anegamientos. El drenaje —con más del 90% de avance— incluye canales entubados, cámaras, sumideros y una estación de bombeo. En paralelo, el asfaltado supera el 40% y los cordones cuneta ya avanzaron más de la mitad.

También se repite en distintos barrios: Villa Ceferino (71 cuadras ejecutadas, 30 en marcha y 97 proyectadas), Islas Malvinas (45 en obra y 55 previstas) y Valentina Sur, donde ya se completaron 180 cuadras, se construyeron ocho puentes y se avanza en nuevas urbanizaciones que consolidan la trama urbana.

“Cada cuadra que pavimentamos resuelve un problema estructural, pero también cambia la vida cotidiana de los vecinos”, agregó Nicola. “El objetivo es claro: llegar al 100% de asfalto en toda la ciudad y cerrar definitivamente la brecha entre sectores”.

En San Lorenzo Sur, en el sector Círculo Policial, ese objetivo empieza a materializarse. Allí se ejecutan 74 cuadras, con trabajos en marcha en el cuadrante delimitado por Belgrano, Rafaela, Pastor Pluis y Necochea, y la previsión de completar la totalidad del sector antes de fin de año.

Debajo de cada una de esas calles hay otra obra, menos visible pero igual de determinante: los sistemas pluviales. Desde el inicio de la gestión se construyeron más de 300 kilómetros de desagües en toda la ciudad. “Son obras que no se ven, pero que son fundamentales para evitar anegamientos y garantizar que la infraestructura perdure en el tiempo”, señaló Nicola.

Por otro lado, en Melipal avanza la construcción de un nuevo SAF cubierto de 1.500 metros cuadrados, pensado como espacio deportivo y comunitario. Y hacia el río Neuquén, el Paseo Costero suma un nuevo tramo entre Chocón y Aguado: tres kilómetros que incorporan veredas, bicisendas, calle vehicular y miradores, consolidando uno de los principales atractivos urbanos.

En ese mapa en expansión, la obra de Avenida Crouzeilles funciona como síntesis: tres kilómetros de avenida y tres mil metros de canal que conectan, ordenan y drenan.