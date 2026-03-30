Mariano Gaido vuelve a Neuquén con acuerdos clave y proyectos estratégicos

Mariano Gaido finalizó su visita al continente asiático y comenzó su regreso a la ciudad este lunes. Foto: archivo Matías Subat.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, finalizó su visita al continente asiático y comenzó su regreso a la ciudad este lunes, con una agenda llena de ideas para desarrollar en la región.

El jefe comunal detalló en Río Negro Diario los acuerdos que estableció en Sehzhen con la empresa tecnológica Huawei. Además, anticipó que tras su regreso se concretarán dos proyectos muy importantes.

Neuquén y Sehzhen, unidos a través de Huawei

Luego de su visita a los parques solares de Sehzhen, Gaido contó que «toda la tecnología adaptada a los parques solares que Huawei le da hace que un parque solar sea eficiente entre un 15 y un 30% más«.

A partir de ello «hemos abordado la oportunidad de una: lo queremos a Huawei, que esté esa tecnología incorporada en el Parque Solar de Neuquén«.

También el intendente mencionó el Polo Científico Tecnológico: «Hemos incorporado la tecnología para el polo tecnológico, para tener dentro del tercer edificio a Huawei con un data center junto a la Cooperativa CALF«.

Otra característica que tiene el Silicon Valley de China es la carga eléctrica de los vehículos. «Así que también en acuerdo con CALF vamos a instrumentar cargadores eléctricos en la ciudad para los autos, para promocionar energía sana», anunció.

Según explicó el mandatario, los cargadores de 700 kW que tiene Huawei permitirán reabastecer las baterías de los automóviles en 15 minutos. «Vamos a poner 20 puntos en Neuquén«, agregó.

A su vez, Gaido recorrió el campus de Huawei donde 20.000 trabajadores se capacitan y realizan investigaciones de nuevas herramientas tecnológicas. Allí estipuló un acuerdo educativo con la empresa.

«Vamos a facilitar un convenio entre la Universidad del Comahue y Huawei para que la UNCo esté presente en Sehzhen y que los chicos que estudian, se reciben y son profesionales neuquinos tengan una oportunidad en la empresa de tecnología más importante del mundo«, aseguró.

Neuquén Arenas y Parque Industrial, próximas definiciones

Gaido confirmó que tras su regreso a Neuquén determinará dónde se ubicará el Neuquén Arenas. «Ya tengo tres lugares, voy a definir bien junto al gobernador dónde lo vamos a hacer«, contó.

Y añadió que más de tres inversores quieren construir el mega estadio en una asocioación público-privada.

Por último, anticipó que «en 15 días estamos lanzando el registro de interesados, específicamente con proyectos claros y concretos, en el parque industrial. Van a tener un parque industrial de 1.000 empresas».