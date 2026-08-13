La histórica obra de gas de Puente 83 ya tiene fecha de inauguración: los detalles

La obra que durante años fue una demanda de los vecinos de la zona llegará finalmente a la instancia final. Foto: Gobierno de Río Negro.

La histórica obra de gas natural para los barrios Puente 83 y Puente Madera, en Cipolletti, ya tiene fecha de inauguración. El gobernador Alberto Weretilneck anunció que el acto se realizará el próximo 25 de agosto, cuando quedará formalmente habilitada una infraestructura esperada durante años por las familias del sector.

Según informó el Gobierno provincial, la intervención beneficiará a 195 familias y fue ejecutada de manera conjunta entre la Provincia y el Municipio de Cipolletti. La obra forma parte de las intervenciones destinadas a acompañar el crecimiento de la ciudad y ampliar el acceso a servicios básicos.

Río Negro inaugurará la obra de gas para Puente 83 y Puente Madera

La inauguración fue confirmada para el martes 25 de agosto. De esta manera, la obra que durante años fue una demanda de los vecinos de la zona llegará finalmente a la instancia de habilitación del servicio.

El anuncio representa además la concreción de los últimos trabajos que quedaban pendientes. A fines de junio, el intendente Rodrigo Buteler había señalado que restaban entre 15 y 20 días para finalizar la obra y explicó que la última intervención consistía en pasar la cañería de gas por debajo del canal de riego.

En ese momento, el jefe comunal había indicado que era necesario esperar el corte del riego para poder realizar el cruce de la infraestructura.

El proceso comenzó con la mensura y escrituración de los barrios

Weretilneck destacó que la llegada del gas fue posible después de un proceso que comenzó con la mensura y escrituración de los barrios. Esa etapa permitió avanzar posteriormente con las obras de infraestructura necesarias para llevar el servicio a las viviendas.

El gobernador remarcó que la intervención forma parte de una política orientada a acompañar el crecimiento de Cipolletti con obras de infraestructura y servicios para distintos sectores de la ciudad.

La obra había sido incluida en el Plan Gas Rionegrino y, según los datos difundidos anteriormente, contempló una inversión provincial superior a los $541 millones.

Serán 195 familias de Puente 83 y Puente Madera las que quedarán alcanzadas por la obra de gas natural.

La obra fue desarrollada mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno de Río Negro y el Municipio de Cipolletti, en el marco de una agenda de infraestructura urbana que busca acompañar la expansión de la ciudad.

El mismo día licitarán una obra vial de más de $18.500 millones

La jornada del 25 de agosto tendrá además otro anuncio importante para Cipolletti. Ese mismo día, el Gobierno de Río Negro licitará la obra de ordenamiento vial, ampliación de capacidad y conectividad de la avenida Juan Domingo Perón.

El proyecto tendrá un presupuesto oficial de $18.557.906.067 y apunta a mejorar la circulación y la conexión entre distintos sectores de la ciudad.

Desde la Provincia señalaron que ambas intervenciones forman parte de una agenda de obras destinada a responder a las necesidades actuales de Cipolletti y acompañar su crecimiento urbano.