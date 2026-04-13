Inteligencia Artificial y Vaca Muerta: Neuquén busca liderar la innovación en la Patagonia

Neuquén se prepara una nueva apuesta tecnológica. Del 14 al 16 de mayo, el Polo Científico Tecnológico será sede de la “IA Week”, un encuentro que busca instalar a la provincia como referencia de la Patagonia en innovación y economía del conocimiento. Además, pretende fortalecer el desarrollo productivo y social, con impacto directo en los sectores estratégicos de Vaca Muerta. “Queremos que cualquier habitante de Neuquén, Río Negro o provincias vecinas se acerque a este gran congreso y encuentre en la IA una aliada para lo que hace todos los días”, destacó Marcos Galian, productor general y comercializador del evento de MSGN.



La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el Polo Científico Tecnológico, la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), ENE Polo Tecnológico Neuquén e IFES. Estará abierta al público en general, con foco en pymes, mandos medios, empresas y toda la industria regional. “IA Week Neuquén ofrece un espacio para quienes buscan formarse, para quienes necesitan respuestas sobre IA y para quienes desean conectarse con empresas que ya desarrollan herramientas con esta tecnología”, subrayó Galian.



Durante tres jornadas, especialistas, empresas, emprendedores y referentes del ámbito académico compartirán paneles, experiencias y espacios de vinculación. La agenda incluirá exposiciones de referentes nacionales e internacionales como Santi Siri, Freddy Vivas y Juan Corvalán. “El evento se pensó para que cualquier emprendedor o pyme que ya usa IA o que todavía no se anima, encuentre charlas, networking y casos de éxito que muestren cómo mejorar procesos y servicios con este asistente”, indicó el productor.

La IA como herramienta aliada de los emprendedores de Neuquén y Río Negro



Galian remarcó que la propuesta no se limita a sectores tecnológicos. “Hoy los bancos usan IA, YPF lleva adelante proyectos clave con IA y una pyme de servicios puede ordenar stock, entregas, administración y contabilidad con soluciones accesibles. Incluso una empresa con cámaras de seguridad tradicionales puede sumar software y lograr que el sistema reconozca patentes, rostros y movimientos para generar métricas útiles”, ejemplificó.



El organizador invitó también a los más reticentes a implementarla en sus rubros. “La IA funciona como una herramienta, igual que la computadora en su momento. Si un emprendedor la adopta como aliada, mejora procesos, reduce errores y eleva la calidad del producto o del servicio. La clave pasa por capacitarse y por usarla bien”, afirmó.



El evento ya despertó expectativas en el Alto Valle. “Observamos repercusiones en todo Neuquén y Río Negro. Muchos sectores desean sumar IA a sus ámbitos laborales. IA Week ofrece una oportunidad para conocer casos de éxito, capacitarse, generar contactos y escuchar a los expertos. Tendrá una sinergia de networking muy positiva, además de un efecto directo sobre Vaca Muerta”, añadió Galian.



“Un evento de IA en Neuquén es una ventana al futuro: ideas, innovación y oportunidades para transformar nuestra región”, agregó Diego Manfio, titular de Ingeniería SIMA SA y referente de ENE Polo Tecnológico Neuquén. Desde SAIA destacaron que la provincia neuquina ocupa un lugar clave dentro de la matriz productiva del país. Remarcaron que la IA “no es sólo una herramienta tecnológica, sino una oportunidad para transformar industrias, generar talento local y posicionar a la Argentina como referente regional”.



El potencial de los no convencionales aparece como uno de los ejes centrales. “Este evento resulta clave para potenciar el futuro de Vaca Muerta, con la IA como herramienta estratégica para el crecimiento y para ampliar la capacidad de todo nuestro sector productivo”, afirmó Gustavo Cabrera, director de IFES Superior.



Para Marcela Messineo, de MMPRO eventos, la propuesta busca activar de inmediato el potencial local: “Integramos la IA como fuerza transformadora que expande el talento, impulsa la innovación y eleva el ecosistema productivo”.



La organización aspira a que la «IA Week» se convierta en cita anual obligada de la Patagonia, con Neuquén como nodo de diálogo entre el sector científico, el entramado empresarial y los gobiernos locales. Además, busca acercar estos contenidos a un público amplio, desde estudiantes secundarios y universitarios hasta pymes y organismos públicos. Apunta a derribar miedos y mitos alrededor de la Inteligencia Artificial y a mostrar herramientas concretas para mejorar procesos, optimizar recursos y abrir nuevas oportunidades laborales.



En las próximas semanas se difundirá la grilla definitiva de actividades y los mecanismos de participación. Para consultas, el Polo Tecnológico responde a través de Instagram: @eneneuquen. La inscripción es gratuita en tktevent.com.