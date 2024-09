El boom de Vaca Muerta obliga a apurar las obras para las escuelas en Neuquén

Los 40 pedidos de alta mensuales, en promedio, para el primario y los 60 para el nivel secundario obligan al gobierno provincial a definir un programa de obras que acompañe el incremento de la matrícula escolar. En Neuquen hay 162 mil estudiantes en el sistema público repartidos entre los niveles inicial, primario y secundario. El boom de Vaca Muerta tiene una fuerte incidencia en la migración en el corredor petrolero aunque también se da hacia el sur de la provincia que incluye a Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Neuquén advierte un incremento en su matrícula escolar que impacta especialmente en los niveles primario y secundario. El universo de 162.001 alumnos y alumnas están repartidos casi exclusivamente en el sistema de educación pública, que tiene una cobertura del 85 a 90 % .De esta demanda son muy puntuales las ciudades donde existe la enseñanza privada en todo todo el territorio provincial para estos dos niveles.

La situación es distinta en inicial donde la presencia de los jardínes maternales o guarderías privadas se suman a los de sistema público y resuelven esa demanda. En este nivel, la Provincia tiene a 15.555 estudiantes repartidos en salas de 5 años con 8.236 niños y niñas; y 7.319 que corresponde a sala de 4.

«No necesitamos construir dos aulas por mes todavía, pero la proyección de crecimiento nos obliga a planificar la infraestructura para poder satisfacer una demanda que más allá de esa migración interna crece», explicó la ministra de Educación, Soledad Martínez ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

La llegada de familias oriundas de diferentes puntos del país, en el desarrollo de Vaca Muerta, y con un escenario nacional que no ofrece muchas oportunidades, pone a Neuquén en un contexto de crecimiento de la matrícula escolar.

El tema lo visibilizó el propio gobernador Rolando Figueroa cuando encabezó una reunión de trabajo con funcionarios de la planta política y los agentes en el espacio DUAM. En esa oportunidad, detalló que producto del atraso que lleva años en materia de infraestructura, con estas cifras: «nos hacen falta 40 escuelas».

Así es que las altas que se registran en el sistema educativo indican 40 lugares para el nivel primario y 60 en el secundario mensuales. Si estas cifras se trasladan a la cantidad de estudiantes que deben tener las aulas, se requerirían dos nuevos espacios áulicos por mes.

En este contexto, a los edificios escolares, se le suman los diferentes dispositivos áulicos transitorios que montó el Gobierno provincial para garantizar el dictado de clases. Esto es, tráilers, centros comunitarios o culturales, galpones que fueron adecuados como escuelas.

«La demanda de estos espacios no surge en estos diez meses de gobierno. Sino que ha habido un Estado que no ha planificado adecuadamente y esa falta de planificación se traduce en respuestas que son las posibles de dar, pero no satisfacen adecuadamente las demandas de las comunidades educativas», aclaró la ministra Martínez.

La funcionaria agregó que están abocados a atender esa urgencia, que esproducto de lo que consideró un: «atraso de las soluciones adecuadas» y de la falta de planificación para los próximos años.

La ministra de Educación, Soledad Martínez. (Foto: Archivo Maty Subat)

Los pedidos de las cien altas entre los dos niveles no se han relevado según la regionalización que dispuso el gobierno provincial, auque si se advierten zonas concretas. El déficit de infraestructura se observa con mayor claridad en el denominado corredor de Vaca Muerta; en Plottier y en el caso del sur provincial en Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, definió Martínez.

«Son justamente los lugares donde más necesitamos edificios, si bien son muchos los que necesitamos la explosión de la demanda para resolver infraestructura que está funcionando en estos esquemas de transitoriedad, se ve en esos lugares», apuntó la ministra.

En localidades como Rincón de los Sauces, San Patricio del Chañar y Plottier son los primeros en los que se evidencia esas necesidades de construcción de edificios.

A modo de ejemplo, se indicó que en Plottier hay una EPET que está funcionando en un viejo lavadero. Las dos escuelas técnicas que están en el máximo de su capacidad y se van adecuando los espacios para ocupar como aulas y talleres. El CPEM N° 55 de Senillosa es otro de los ejemplos.

El CPEM N° 26 de San Patricio del Chañar funciona íntegramente en tráilers; la N° 24 de Rincón de los Sauces está repartida entre un galpón y un salón de eventos, refirió la funcionaria.

La dinámica de requerimiento de escuelas es similar entre primarias y secundarias, aunque no es lo mismo en el nivel inicial: «No aparece como una urgencia porque tiene otras alternativas que muchas familias exploran», sostuvo Martínez.

La matrícula en el nivel secundario es de 76.550. De ese universo hay 41 mil que pertenecen a Centros de Educación Media, que cursan de acuerdo a su edad. Luego están los de plan jóvenes y adultos que suman 14 mil y finalmente, 21.550 de las técnicas.

La herencia de Nación

En la provincia existen obras comprometidas por el gobierno nacional cuando era presidente Mauricio Macri en su gestión comprendida entre 2015 a 2019. Sin embargo, los edificios para los jardines de infantes, por ejemplo, quedaron inconclusas.

Al respecto, la administración provincial de Figueroa resolvió afrontar su construcción para estos próximos cuatro años. Son 115 los establecimientos educativos en los que tomó intervención, de los cuales 40 son nuevos. En los otros casos son ampliaciones y reacondicionamiento.

Una de las primeras obras que estaba abandonada y retomó el gobierno provincial está en Cutral Co y se trata de la EPET N° 1 que alberga a 1.200 estudiantes, una de las más numerosas la provincia.

Una de las obras recuperadas es el jardín N° 35 (Foto: gentileza)

En este caso, para poder terminar su ampliación y reacondicionamiento debió aplicarse los métodos mixtos entre trailers y edificios prestados (el CPEM N° 58 de Plaza Huincul) para evitar el impacto en la pérdida de días de clases ante la imposibilidad de garantizarlas con la virtualidad.

La construcción de estos edificios se llevará adelante a través del ministerio del Ministerio de Infraestructura y la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

Oficialmente, se informó que en la actualidad son 72.500 metros cuadrados de infraestructura educativa los que se construyen. Esto implica una inversión total de 118.788 millones de pesos. De esa cifra hay 25 obras nuevas y 31 son refacciones, ampliaciones y terminaciones de establecimientos escolares. Las tareas de mantenimiento e intervenciones menores que implica unos 4.700 millones de pesos.

Son cerca de 60 los establecimientos sobre los que se trabaja en este momento.

El plan de obras por regiones

Según refirieron desde Infraestructura, Obras Públicas, Educación y la UPEFE hay cinco edificios nuevos que se construyen en la región Vaca Muerta: las EPET N° 23, N° 24 y N° 26; la primaria N° 364 y el jardín de infantes 87. En etapa de ampliación y remodelación están las primarias N° 32 y N° 131 más el CPEM N° 31.

En cuanto a la región Confluencia las obras nuevas están previstas para el Centro de Formación Profesional N° 29, las EPET N° 27 y 25 y el anexo de la EPET N° 22. Se incluyó a la escuela N° 360, una escuela primaria sin número y un jardín en el predio de las 127 hectáreas. Se harán ampliaciones y remodelaciones en la primaria N° 13, escuelas N° 201, N° 301, los CPEM N° 46, N° 53, N° 40 y N° 70, las EPET N° 9 y N° 19, la EPEA N° 2 y el jardín de infantes 85.

En la región Comarca Petrolera se ejecuta la obra nueva del jardín de infantes en el barrio Ezio Zani y la ampliación y remodelación de las EPET N° 1, N° 10 de Huincul y del jardín 13.

En la región Sur se trabaja sobre las EPET N° 28 de Villa La Angostura y dos más para San Martín de los Andes: la N° 21 y otra sin número; las escuelas N° 48, N° 116 y dos primarias la 155 y una sin número; la ampliación y remodelación de las escuelas N° 33, N° 308 y N° 306; y las primarias N° 287 y N° 242.

Para el caso de la región Norte, están contempladas las escuelas N° 302; la primaria N° 149 y el CPEM N° 74 que constituyen obra nueva y las primarias N° 164, N° 79, la escuela N° 225 y los CPEM N° 94 y N° 80 que tienen ampliaciones y refacciones.

La región Centro Oeste cuenta con dos obras nuevas del jardín de infantes de Las Lajas y el CPEM 90; también la ampliación y remodelación de las primarias N° 250 y N° 214; la escuela N° 145, las EPET N° 15 y N° 11 y el CPEM N° 90.

Mientras que en la región Limay Medio, se encuentra la nueva obra del Centro de Educación Física 3 y la ampliación de la escuela N° 129.

Cutral Co tendrá la nueva escuela técnica preuniversitaria

El Colegio Tecnológico Preuniversitario se inaugurará el mes próximo en Cutral Co (Fotos: gentileza)

En Cutral Co está a punto de inaugurarse el primer colegio tecnológico preuniversitario de la Universidad Tecnológica Nacional -UTN- de la facultad Regional del Neuquén. Se estima que será el mes próximo.

La construcción de este edificio escolar que fue creado y empezó a funcionar en 2022, en instalaciones cedidas por el municipio cutralquense, se dispuso en 2023 con fondos provenientes del gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación.

Una vez asumido el actual presidente Javier Milei quien dispuso la interrupción de las obras públicas en todo el país, el financiamiento cesó. Hasta ese momento, la obra llevaba un 20 % de avance.

Ante este panorama, el municipio cutralquense a cargo del intendente Ramón Rioseco dispuso un blindaje para las obras públicas en la ciudad y se incluyó el financiamiento para este colegio al que en la actualidad concurren 225 estudiantes de 1° a 3° año. Para ello se desembolsaron fondos del ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo -ENIM-. De aquí surgirán egresados con orientaciones en Hidrocarburos y en Desarrollo de Software.

La escuela está situada en el barrio Zani -hacia el oeste de Cutral Co- y tendrá 3.113 metros cuadrados cubieros y 118,41 metros semicubiertos. Contará con las aulas, oficinas, zona de talleres, espacios comunes y el sector semicubierto, con un cerramiento. En esta última etapa, ya se colocó el césped y las demás tareas de parquizado y riego. Se concluyen las tareas de terminación y detalles interiores.

La comuna dispuso además la pavimentación de las calles de acceso: Río Nahueve, Río Aluminé, al final de barrio Zani para facilitar la llegada de toda la comunidad educativa, con la instalación del alumbrado ornamental.