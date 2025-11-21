El COLE pondrá en marcha 20 nuevas unidades en Neuquén con el inicio del ciclo lectivo

En marzo la municipalidad prevé la ampliación en más de 20 unidades, según informó la secretaría de Movilidad y Servicios al ciudadano tras la presentación de los números de Servicios Públicos en la reunión de comisión donde los concejales debaten la aprobación del presupuesto 2026.

Con muchos detalles y la participación de varios integrantes del equipo de Movilidad, el secretario Santiago Morán describió que para los servicios públicos, que incluye la prestación de CLIBA y la de COLE, se prevé destinar unos 60.000 millones de pesos de los 557.000 millones del ejercicio económico para el año que viene.

Otros 1.600 millones de pesos corresponden a los trabajos en plazas, bicisendas y servicios en los barrios, identificados en el ítem como «obras por administración». Según detalló la coordinadora del área, Noelia rueda Cáceres, son las tareas que se desarrollan con el plantel de municipales y los insumos comprados por la comuna. Están incluidas, por ejemplo, las nuevas plazas temáticas que para 2026 distribuirán en distintos puntos de la ciudad.

Se precisó que son 180 las unidades que actualmente están llevando a cabo el servicio en la ciudad y que en marzo, alcanzarán los 200 coches. En el inicio de la prestación el sistema COLE (integrado por Tigre Iguazú y Ko Ko) tenía 120 unidades.

Para 2026, el presupuesto de CLIBA se cifró en 45.000 millones de pesos y otros 24.000 millones para los trabajos que realiza Basaa en el Complejo Ambiental Neuquén (CAN), de disposición final de la basura. Se indicó que el actual CAN tiene una vida últil de hasta 3 años y que a partir del año que viene, el viejo sistema convivirá con el nuevo.

La exposición de la Secretaría de Movilidad culminó la rueda de consultas por el presupuesto 2026 (foto Matías Subat)

La licitación para el nuevo CAN está prevista para diciembre, según adelantó el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, en las reuniones por el presupuesto la semana pasada, también en la comisión de Hacienda del Deliberante.

Con la exposición de Morán, finalizó la rueda de consultas de los bloques políticos. El 4 de diciembre será la primera sesión ordinaria de diciembre y según precisó el presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza, para ese plenario se espera contar con un despacho de la previsión económica que planteó la intendencia. La votación del presupuesto sería en la sesión del 11.

Nuevos refugios para los colectivos

Entre otros detalles de lo previsto en servicios del ciudadano, se detalló que antes de fin de año se colocarán nuevos refugios en las paradas del colectivo. De 1.149 paradas que tiene hoy el servicio, solo hay 340 garitas.

En diciembre y antes de que finalice el año, se dispondrán 24 refugios para la espera del colectivo y en total en 2026, alcanzarán a otros 80. «Serán de dos y tres módulos, depende de la cantidad de espacio que tengamos en el lugar, y de la concentración de pasajeros» que se aglomere en las paradas en los horarios pico, dijo el equipo de Servicios al Ciudadano.

Los boletos gratuitos y el ingreso a los nuevos loteos

En el informe económico de transporte público, Mauro Espinosa, dijo que estaban analizando incluir a los jubilados de la mínima en los boletos gratuitos, como lo planteó un sector de la oposición. Detalló que en octubre registraron más de 48.571 boletos gratis: 17.000 primarios, 21.000 secundarios y 9.944 universitarios.

Según describió el titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, (que también fue convocado esta semana a plantear los números del organismo para 2026), trabajan en conjunto con Servicios al Ciudadano para que el colectivo ingrese en los nuevos barrios que ya edificaron y se poblaron con la política de lotes con servicio.

«Estamos analizando un recorrido desde el Z1 hacia el distrito 7, porque actualmente el colectivo circula por la ruta» y los vecinos se trasladan fuera de los límites barriales para alcanzar alguna línea de las que llegan hasta colonia Nueva Esperanza. El D7 fue el primer loteo de 869 terrenos entregados a través del IMUH, en un sector que prácticamente está todo habitado.



