El colegio tecnológico de la UTN recibió material para el laboratorio en Cutral Co

El rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro participó de la firma del convenio con la Fundación YPF que se concretó la tarde del lunes, en la sede de Cutral Co. El acuerdo consiste en un aporte de material destinado al laboratorio del Colegio Tecnológico que depende de la casa de altos estudios, y que inició su ciclo lectivo el 4 de abril pasado.

La llegada del rector de la UTN permitió además que pudiera conocer las instalaciones donde funciona este colegio que es el primero que depende de una regional (en este caso la de Neuquén). Soro destacó que este proyecto impulsado desde la FRN permitió con la intervención del Estado, a través del municipio, de las empresas, de Educación ponerse de acuerdo en un fin.

«Y así lograr esto, que es muy importante para el sistema educativo: un colegio que es el primero y es un orgullo. Ojalá que podamos hacer muchos que dependan de otras regionales«, describió. Subrayó que desde el Rectorado acompañarán este tipo de iniciativas.

A su turno, Ofelia Cédola directora de la Fundación mencionó que «es una alegría inmensa y no podemos dejar de hacer un aporte para que esto crezca rápidamente porque los chicos y chicas de esta zona no solo de Cutral Co y Plaza Huincul, en general de Neuquén necesitan formarse y prepararse para el cambio de escala que se dará en Vaca Muerta».

La Fundación YPF hizo un aporte para el laboratorio del Colegio Tecnológico (Foto: Andrea Vazquez)

Antes, el decano Pablo Licovsky dijo que se trabajó de manera mancomunada con el municipio cutralquense y el rectorado para que ésta sea una «escuela de referencia y para el desarrollo de los chicos».

El aporte del equipamiento en robótica es «un imperativo para que se formen en ese tema, pero les queda el desafío de hacer las grandes transformaciones».

El material que entregó la entidad se destinará a equipar el Laboratorio de Tecnología del Ciclo Básico del colegio que forma Técnicos en Hidrocarburos y en Desarrollo de Software, en Cutral Co.

Se adquirirán diferentes kits Arduino, un brazo robótico y un kit Rasti Oki; para que los estudiantes secundarios puedan iniciarse en la robótica, en la programación y realicen diferentes proyectos con sensores, motores, leds y displays.

Las autoridades recorrieron las aulas donde funciona el colegio junto al intendente José Rioseco, el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, el parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco y las autoridades educativas.