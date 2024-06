El debate por el estado de los acueductos que opera el EPAS llegó a la Legislatura de Neuquén

La falta de inversión en algunos de los acueductos que opera el EPAS, entre ellos el del río Neuquén que abastece a Cutral Co y Plaza Huincul, puso un pie en la Legislatura. Ahora, son diputados los que piden conocer qué obras están previstas desde el organismo provincial y cuál es la situación para descartar que haya problemas en la provisión de agua a la población.

Trabajadores del ente, que tiene a su cargo producir el agua potable que luego llega a las viviendas, denunciaron la falta de inversión en las plantas y acueductos.

Por caso, en Cutral Co y Plaza Huincul, los dos sistemas habilitados para enviar agua a los habitantes llegan desde el río Neuquén y el lago Los Barreales. Sin embargo, las reiteradas roturas de los ductos obligaron a que los reclamos sean más insistentes.

“El estado es crítico dentro de nuestro panorama. No sé si será más crítico que Neuquén porque tiene más densidad demográfica, como también Rincón de los Sauces que no tiene tanta población, pero la planta no da abasto”, dijo a diario RÍO NEGRO la diputada oriunda de Cutral Co, Paola Cabeza (MPN).

La legisladora promovió uno de los proyectos de resolución que ingresó a la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas. El otro, lo impulsó el diputado Alberto Bruno, de Hacemos Neuquén. La preocupación en este caso es por la provisión de agua para los barrios Toma Norte; 2 de Mayo; 2 de Mayo Norte; 7 de Mayo y Loteo social, de la capital.

Se espera que de la Legislatura se emitan dos notas al EPAS para que las autoridades informen sobre cuál es la situación de la prestación del servicio en diferentes puntos de la provincia.

Esta semana, el gobierno provincial informó que se gestionaron los fondos para la obra de ampliación para mejorar la provisión del acueducto desde Mari Menuco y obras viales, por un total de US$ 100 millones. El financiamiento provendrá del Banco de Desarrollo de América Latina. La reparación de este sistema se estima en los US$ 50 millones.

Sin embargo, en esta primera instancia no se menciona a los dos acueductos de la comarca petrolera.

El sistema que está en el río Neuquén, en la meseta Buena Esperanza permite captar el líquido, potabilizarlo y enviarlo hasta la denominada Copa que está en el barrio Parque Oeste en Cutral Co. Desde ese punto se distribuye a las dos poblaciones por los municipios. El otro, es el que proviene del lago Los Barreales.

La resolución que está en Legislatura

La propuesta es que la Cámara emita una resolución para que tanto el ministerio de Energía y Recursos Naturales como el EPAS brinden un informe sobre la actual prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Esto incluye a las plantas de tratamiento y redes en las localidades que opera el organismo.

También se solicita el detalle de cada caso y si las tareas las efectúan por cuenta del EPAS o por cuenta propia, o mediante concesiones a terceros.

Otro de los puntos es la maquinaria, insumos y recursos disponibles para el funcionamiento del EPAS y el normal desempeño de las tareas de sus trabajadores y trabajadoras.

Por último, requieren que se especifique las razones por las que se produjo el corte de suministro eléctrico en la sede central del EPAS, en mayo. También que se indique el estado de las negociaciones paritarias con los trabajadores del organismo, incluyendo fechas, participantes y resultados de las reuniones realizadas hasta la fecha, además de las previsiones existentes para su continuidad en el futuro inmediato.

La diputada Paola Cabeza impulsó uno de los pedidos. (Foto: Legislatura)

La urgencia es porque si no se destina el dinero suficiente, las probabilidades de rotura y desabastecimiento del agua potable serán cada vez más certeras.

“Los trabajadores dijeron (en una visita que hizo a la planta) que hace muchísimos años que no hay inversión, pero hasta el año pasado podían reciclar cañerías, instrumentos y reutilizarlas”, describió la diputada Cabeza.

Sin embargo, en este tiempo los empleados le transmitieron que la planta llegó al punto que no tienen ni los elementos más básicos para reparar. “Ni siquiera alambre para atar algo, ni los focos para las luminarias porque deben transitar de noche en esos puentes que van por arriba de los filtros”, afirmaron a este medio.

Para concretar los recorridos nocturnos, se deben alumbrar con las linternas comunes o de los celulares, según le explicaron.

La diputada recordó que desde la Legislatura se autorizó al gobernador Rolando Figueroa a realizar un endeudamiento para contar con el financiamiento que permita tener el dinero para la infraestructura. Tanto de escuelas, como del EPAS y las rutas.

“Figura el EPAS y queremos que sea prioridad, estamos tratando de hacer lo posible para que le den la prioridad que necesitan”, acotó.

Las bombas y motores en el río Neuquén

En la meseta Buena Esperanza están los equipos de bombeo y los motores que presentan las mayores falencias.

La reparación y mantenimiento de las bombas para que todo esté en condiciones implica un costo estimado en los 119 millones de pesos, según un relevamiento que se hizo casi a fines de mayo y que está en el EPAS.

Se incluye la compra, el pedido de fabricación de piezas y el mantenimiento de las bombas de las estaciones elevadoras 1 y 2. Faltan algunas piezas que no están contempladas en el presupuesto.

Hay materiales que se requieren –como aceros inoxidables- para poder llevar adelante las reparaciones y el mantenimiento a las bombas que están tanto en el río como en la planta elevadora.

Uno de los inconvenientes con los que suelen encontrarse es la falta de precios para elaborar el presupuesto que debe ser autorizado para luego disponer la compra.

Lo más caro es un motor de 1.200 HP que está a la altura del río y que para comprarlo se necesita poco más de 137 millones de pesos.

«Lo que más bronca da es la desidia porque esas bombas se tienen que comprar», dijo la diputada.