El Deliberante de Neuquén recupera para la ciudad las tierras del Ferrocarril que están en el Parque Central

El Deliberante votará la autorización al Ejecutivo para registrar los lotes que fueron del Ferrocarril en el Parque Central y regularizar la situación dominial de varios terrenos de los que están reservados para iniciar el nuevo Centro de Convenciones del municipio.

El expediente que se trabajó en la comisión de Legislación tomó estado parlamentario la semana pasada. Logró las firmas de Fuerza Libertaria, el MPN, el Frente de Izquierda y de Unión por a Patria NQN, por lo que se descarta una aprobación mayoritaria en cuanto se ventile en el recinto. El plenario para tratar los despachos será el jueves, a partir de las 11.

Según explicó la presidenta de la comisión de Legislación, Victoria Fernández, la modalidad hallada para regularizar los lotes fue la de la prescripción adquisitiva. Son 10 nomenclaturas que están en condiciones de pasar a dominio municipal.

De los diez otes que serán registrados bajo dominio municipal, tres son para el centro de Convenciones (foto Matías Subat)

«El procedimiento se hizo con la ley 21447» que permitirá al cabo de los trámites que ejecute la secretaría de Gobierno, realizar la transferencia de dominio a la ciudad de Neuquén. La iniciativa del Ejecutivo ingresó en febrero, con la apertura de sesiones al Concejo y desde el área de Gobierno cuando ya se había avanzado en conversaciones con las autoridades nacionales para acordar el traspaso, dijo Fernández.

Todos los terrenos están dentro del Parque Central. Hay otros lotes que también pertenecen a Trenes, pero su condición no es la misma que las de los denominados lotes Z. En total se anexarán al dominio municipal unos 62.500 metros cuadrados.

La ordenanza autorizó a la realización de las mensuras de cada una de las fracciones e inscribirlos bajo dominio municipal.

«Aunque hoy el uso esté autorizado al municipio y existan convenios, la propiedad registral sigue como Ferrocarriles Argentinos», aclaró la concejala, quien destacó que «hubo un procedimiento previo con el área de Trenes: mucha documentación la tenía provincia», destacó.

Indicó que los acuerdos con la administración provincial en la década del 90 preveían compromisos donde estaban las casas de los ferroviarios y el centro de maniobras.

«Los acuerdos se cumplieron porque provincia cedió tierras a los ferrocarriles en lo que hoy es el barrio Ferroviario y la playa de descarga; pero nunca se hizo la transferencia. Este trámite se cumplió a favor de la provincia, pero no se podía concretar la cesión al municipio porque faltaban algunos detalles de edictos y demás. Ahora se hará finalmente el traspaso y el registro a nombre del municipio», ejemplificó.

Tres de las nomenclaturas, serán las tierras de la ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes, para un centro de Convenciones municipal. El actual auditorio se conectará con un ala de servicios a otro edificio que tendrá capacidad de 600 butacas y que además de escenario y sonido, se podrá usar como teatro.

El proyecto ejecutivo del centro de convenciones de la ciudad fue el que ganó mediante un concurso de ideas y estaba previsto que para junio, estaría concluido. Sin embargo, no se podría llamar a licitación si los terrenos donde se ejecutará la obra no están a nombre del propietario, como ocurrió con el sector de la ex U9, el área de la vieja cárcel que aún no tiene regularizado el traspaso con Nación.

«En términos de uso, esos terrenos ya están en mano del municipio, lo que faltaba es la formalidad de la parte registral. Luego está pendiente otras parcelas que tienen situaciones particulares, se logró resolver estas primeras 10 con una situación similar en cuanto a los acuerdos de Nación con provincia. Se sigue trabajando para que todas queden registradas a nombre del municipio», finalizó.