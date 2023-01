El gabinete de Plaza Huincul tendrá dos nuevas secretarías por lo que se ampliará de cinco a siete para este último tramo de la administración municipal. El pedido fue hecho por el intendente Gustavo Suárez y aprobado en una sesión extraordinaria por mayoría del oficialismo.

El jefe comunal Gustavo Suárez resolvió ampliar el gabinete con la creación de dos nuevas secretarías: la Jefatura de Gabinete y la de Planificación Urbana. Se suman a Gobierno; Hacienda y Administración; Servicios Públicos; Desarrollo Social; y Relaciones Institucionales y Ciudadanía.

La reforma del gabinete debe tener la autorización del Concejo Deliberante. Por esta razón se convocó a una sesión extraordinaria que se concretó rápidamente con la asistencia de los integrantes de la comisión observadora: la presidenta Marga Yunes, los ediles Gabriela Gendana, Sergio Martínez (MPN) y Bruno Porco (FCPH) y Ramón Lecaro (UC-FN).

Fue precisamente Lecaro, desde la oposición, quien adelantó que no apoyó el proyecto de ordenanza porque entendió que el llamado a la sesión no se hizo con las 48 horas de antelación y no se respetó el artículo 60º de la Carta Orgánica municipal para que todos los integrantes puedan notificarse.

En ese lapso, se busca que los concejales «tengan el tiempo necesario para analizar el proyecto, sugerir modificaciones, aportar ideas y empaparse del espíritu de la norma que se quiere aprobar», describió Lecaro. Agregó que se llamó en un «tiempo récord» a la extraordinaria. «No debemos seguir infringiendo de manera recurrente lo que establece la Carta Orgánica», acotó.

Luego, se indicó que la modificación en la estructura del gabinete municipal surgió a menos de 30 días de aprobado el presupuesto municipal 2023. Y explicó que surgen dos nuevas secretarías tendrán que tener funcionarios, personal y recursos para su funcionamiento.

«Entiendo que requerirá una reestructuración del presupuesto que está aprobado por este Concejo Deliberante», mencionó y dijo llamarle la atención que el cambio se produzca a nueve meses de la finalización del mandato de esta gestión. «Me parece poco prudente y con poca justificación», subrayó.

Le réplica vino desde el bloque oficialista a través del edil Martínez, quien dijo que «no habrá aumento de presupuesto sino una redistribución. Está permitido y lo principal es ordenarnos, no importa el tiempo. Se necesita y se hace».

Todos los términos de la ordenanza aprobada por mayoría no fueron leídos en la sesión. La presidenta del cuerpo, Yunes, lo sometió a votación mencionando los números de los capítulos que contemplan en total, 31 artículos. Entre ellos figuran las funciones y responsabilidades de cada nueva secretaría.

A partir de la aprobación con los votos de Yunes, Gendana, Martínez y Porco, desde el Ejecutivo se hizo la convocatoria para la ceremonia de asunción de los nuevos funcionarios que será hoy viernes a las 11, en el centro cultural «Gregorio Álvarez» de Plaza Huincul.