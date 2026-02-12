El municipio de Neuquén organiza los espacios en la zona bancaria tras el fin de las restricciones para estacionar

El subsecretario de Transporte de la ciudad, Mauro Espinosa, explicó que hasta que se inicie el cobro en la zona bancaria de la ciudad, donde recientemente se logró la disponibilidad de 190 nuevos módulos para estacionar con la modalidad paga, se analizarán las reservas en la zona. Se analizan los planteos tanto de las personas con discapacidad como los que tramiten los bancos para la carga y descarga de caudales.

Las organizaciones de personas con discapacidad explicaron que en la zona que se liberó de restricciones, perdieron lugares que habían sido otorgados para facilitar la circulación de personas con discapacidad motora.

Describieron que se quitaron carteles de reservas para personas con discapacidad en tres lugares en Rivadavia, casi avenida Argentina; otros tres espacios en Juan B Justo al 100 y al 200; los espacios sobre Carlos H Rodríguez en la vereda para acceder a la Escuela de Música y otra reserva en la vereda de enfrente.

“Seguimos siendo no apreciados como colectivo y menos tenidos en cuenta. Vemos que hay casos de oficinas públicas con reservas para que los funcionarios se bajen en la puerta como si no pudieran caminar. Los estamentos destinados a velar por los derechos de las personas con discapacidad municipales o provinciales debieran velar por estos espacios que hemos conseguido como un derecho” de igualdad de oportunidades, dijo Oscar García, integrante del colectivo de familiares de personas con discapacidad.

Espinosa indicó que desde el municipio tenía relevadas las reservas que estaban en el proceso anterior y que el área de discapacidad de la comuna hará un nuevo monitoreo y que, tras el cotejo, “vamos a volver a retomar esas reservas con la auditoría que corresponde”. La ordenanza dispuso además que en esa zona las reservas por discapacidad se renovarán a las personas con movilidad reducida o discapacidad motora.

Los nuevos espacios habilitados y las reservas de estacionamiento

En la ordenanza, desde el artículo 5 al 9, se derivó en la autoridad de aplicación la administración tanto de las reservas como la habilitación de apeaje disponible para la zona medida.

“El Ejecutivo puede determinar los estacionamientos de reservas de personas con discapacidad. El levantamiento de lugares, no tiene que ver con el reordenamiento, responde a una planificación y el Ejecutivo está trabajando en eso”, explicó la concejala Victoria Fernández (MPN) que trabajó en la comisión el proyecto que derivó en la ordenanza que levantó las restricciones en la zona bancaria.

Fernández especificó que la liberación de las restricciones en las aceras de los bancos respondió a un planteo de habilitar espacios para estacionar en la zona paga. Se inició con la eliminación de viejos carteles en zonas donde hubo entidades bancarias y con el traslado seguía la prohibición, y luego se analizó la restricción existente de no estacionar en toda la cuadra, una normativa que surgió cuando se producían salideras bancarias y cuando había digitalización de la banca, recordó.

La ordenanza 15021 derogó la 13475 y otras tres normativas complementarias que permitieron establecer la disponibilidad de 190 módulos de estacionamiento. La normativa nueva aclara también que siguen en vigencia los espacios apartados para personas con discapacidad y reservas de los bancos para la carga y descarga de caudales, así como entidades públicas que requieren espacios para el uso institucional.

En todos los casos, las reservas que se otorgarán tienen un tiempo de 15 minutos para el ascenso o descenso en la vía pública, tanto entidades privadas como públicas, según se estableció en el artículo cuarto.