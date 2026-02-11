Boleto estudiantil gratuito 2026 en Neuquén: la guía paso a paso para tramitarlo y obtener el kit escolar

La Municipalidad de Neuquén puso primera con la logística para el inicio de clases y lanzó una advertencia clave para los padres: contar con la tarjeta física del Boleto Estudiantil Neuquino (BEN) es la única llave para acceder al kit escolar gratuito. Sin el plástico en mano, no se podrán retirar los útiles que la comuna comenzará a repartir el jueves 19 de febrero.

Pese a la cercanía de la fecha, la subsecretaria Noelia Rueda Cáceres señaló que solo hay 12 mil alumnos inscriptos, una cifra baja comparada con años anteriores. “Todavía falta una gran cantidad de familias que lo soliciten”, remarcó la funcionaria.

Boleto estudiantil en Neuquén: guía paso a paso para el trámite online

El proceso es 100% digital y se realiza a través de la web oficial de la Municipalidad, en la sección MuniExpress:

Nuevos beneficiarios: deben adjuntar foto del DNI (ambos lados), certificado de alumno regular (sirve el del año anterior) y la constancia de vacunación al día. Renovaciones: solo deben ingresar el número de DNI para que el sistema habilite el retiro. Retiro de tarjeta: quienes completen el trámite podrán buscar su tarjeta BEN a partir del domingo 18 de febrero en los puntos habilitados.

Para retirar la tarjeta, los inscriptos deberán acercarse al punto de distribución que seleccionaron al momento del registro. Los cuatro puntos habilitados son la Municipalidad del Oeste en Godoy Novela, la delegación ETON en la Terminal de Ómnibus, la oficina de SUBE en el Parque Central y el SAF del Barrio Confluencia.

Calendario clave: fechas que no podés colgar

El municipio busca evitar amontonamientos y apura a los vecinos para que lleguen con el trámite listo al inicio del ciclo lectivo:

18 de febrero: Inicia la entrega de la tarjeta física BEN (para quienes se inscribieron online).

Inicia la entrega de la (para quienes se inscribieron online). 19 de febrero: Comienza la distribución de los kits escolares gratuitos. Solo se entregan a quienes presenten la tarjeta.

«El kit está ligado estrictamente al boleto», subrayaron desde el Ejecutivo local. La recomendación es realizar la carga de datos lo antes posible para evitar que el sistema se sature en los días previos a la entrega de las mochilas.

Por último recordó que este año todos los estudiantes que quieran el beneficio del boleto estudiantil gratuito deberán solicitar, sin excepción, la nueva tarjeta. “La tarjeta SUBE la

podrán seguir usando, por ejemplo los fines de semana, pero en este caso se paga el viaje”, cerró la funcionaria.