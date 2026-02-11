Gaido abrirá las sesiones legislativas 2026 en Neuquén

El domingo el intendente Mariano Gaido llevará a cabo la apertura de las sesiones del Deliberante capitalino, con una batería de nuevas medidas que planteó a Río Negro que serán “disruptivas” y que plasmará en proyectos de ordenanza. Mañana a las 11 el Deliberante se organizará internamente en la sesión preparatoria.

En la sesión de mañana se comunican las presidencias de los bloques, se establecen las autoridades del Concejo y línea de mandato y se define la integración de las comisiones que trabajarán los proyectos.

El Deliberante de Neuquén tiene 18 bloques, 10 de los cuales son unipersonales.

La presidenta del Concejo, Claudia Argumero (MPN), explicó que “nos preparamos para recibir al intendente para exponer lo realizado en 2025 y nos contará las iniciativas para el 2026. Este año esperamos continuar trabajando de la misma manera: brindando las herramientas necesarias para que el intendente pueda continuar con el gran desarrollo de la ciudad”, destacó.

Desde la oposición se destacó la importancia de la sesión preparatoria para la organización del Concejo en 2026 por la conformación de las comisiones, explicó la concejala Karina Rojo (Pluralistas). Este año, un sector de los bloques de la minoría ya planteó iniciar la discusión en la comisión de Hacienda, donde presentaron una iniciativa para reformar dos tasas de la ordenanza tributaria, vinculada a los aumentos que se concretaron en enero de los retributivos.

Todos los proyectos, los del oficialismo, los que presentará la intendencia y los de la oposición, tomarán estado parlamentario al término del discurso de apertura de Gaido el domingo, en una sesión que fue convocada para las 9 y en la que habrá presencia de invitados especiales. Entre otras, instituciones, colegios e integrantes de otros poderes, incluidos el sector judicial y el gobernador Rolando Figueroa, diputados y diputadas provinciales y el gabinete municipal y provincial.

“En lo personal, es un orgullo formar parte de una gestión que prioriza las obras en todos los barrios, con más de 3.000 cuadras de asfalto, la promoción comercial como el habilita gratis, los kits escolares y el boleto estudiantil o el servicio de limpieza de la ciudad, que es uno de los mejores del pais», destacó Argumero.

Por Carta Orgánica, la apertura de sesiones se hace el 15 de febrero y la presidencia del Deliberante la determina el intendente Mariano Gaido, por lo que no se prevé un cambio en la titularidad del cuerpo este año.

Según precisó Argumero en 2025 se aprobaron más de 400 normas, con un 80 por ciento de ellas aprobadas por unanimidad. “Hemos trabajado en un ambiente de respeto y diálogo; en el nuevo periodo seguiremos de la misma manera, en equipo, para que Neuquén siga creciendo, teniendo en cuenta que es una de las ciudades más importantes de la patagonia».