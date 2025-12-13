El intendente de Bariloche dispuso 80 millones de pesos para comprar 4.500 cajas navideñas

La Municipalida de Bariloche compró 4.500 módulos con productos navideños para entregar en los próximos días. (foto de archivo)

La Nochebuena y la Navidad están casi a la vuelta de la esquina y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, resolvió comprar 4.500 módulos, con productos básicos de la canasta navideña, para distribuir en los próximos días.

La adquisición de los módulos demandó una erogación de 80 millones de pesos, según la Resolución 3001-I-2025, que el intendente dictó el jueves y a la que accedió Diario RÍO NEGRO.

El jefe comunal dispuso comprar los módulos de fin de año mediante la licitación privada Nº 015/25. En la Resolución se consignó que para dicha licitación privada “se fijó un presupuesto oficial” de 80 millones de pesos, según pedido de suministros N.º 3292/2025-Abastecimiento N.º 4257/2025.

Informó que se hicieron las publicaciones correspondientes y que se invitó a cotizar a las firmas Keloke SRL, Puelche SA, Frilop SRL, Pino Joaquín Antonio, Rossi y Rossi SRL, Varense SRL, Maxiconsumo SA, El Forastero SA, IFG SRL y Nueva Distribuidora Patagonia SRL.

Comunicó que solo las firmas Keloke SRL, Puelche SA, Frilop SRL, Pino Joaquín Antonio y Rossi y Rossi se presentaron a la compulsa privada.

Según la Resolucipón, solo Keloke SRL, Puelche SA, Frilop SRL y Pino, Joaquín Antonio “cumplimentaron con todos los recaudos establecidos en el pliego de bases y condiciones”.

Indicó que el 13 de noviembre pasado “se reunió la Comisión de preadjudicación y luego de analizar la oferta presentada” y teniendo en cuenta el pedido del área de suministros “resolvió preadjudicar la licitación privada N 015/25 a las firmas: Keloke SRL 24.075.000 pesos por los ítems N 4, 6 y 8, a Puelche SA por 16.920.000 pesos por los ítems 2, 3, y 7; y a Pino, Joaquín Antonio, por 16.794.225 pesos por los ítems 1 y 5. Todos con el IVA incluido.

Cambios en las preadjudicaciones

En la Resolución de indica que tras comunicar la preadjudicación a los oferentes, “en fecha 13 de noviembre el proveedor Keloke SRL procedió a retirar su oferta por el Ítem N.º4 debido a que no disponía del stock inmediato para la fecha de entrega estipulada, por lo que se procedió a adjudicar el ítem mencionado a la firma Puelche SA por la suma total de 7.425.000 pesos, IVA incluido.

En resumen, el municipio resolvió preadjudicar “la licitación privada N 015/25 a las firmas: Keloke SRL por 17.640.000 pesos por los ítems 6 y 8, a Puelche SA por 24.345.000 pesos y a Pino, Joaquín Antonio por 16.794.225 pesos incluido por los ítems 1 y 5”.

Al finalizar el proceso administrativo, el intendente resolvió adjudicar la licitación privada 015/25 por adquisicion de 4.500 módulos de fin de año para abastecer Depósito de Alimentos DEYAD, a las firmas: Keloke SRL por 17.640.000 pesos, IVA incluido por los ítems números 6 y 8, a Puelche SA por la sum de 24.345.000 pesos, IVA incluido por los ítems 2, 3, 4 y 7 y a Pino, Joaquín Antonio por 16.794.225 pesos IVA incluido por los ítems 1 y 5.

Cortes dispuso que la Resolución sea refrendada por el secretario de Capital Humano, Acción Social y Deportes, Héctor Fabián Zúñiga, el secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, y la Secretaría Legal y Técnica.

En los próximos se entregarán

Zúñiga explicó a Diario RÍO NEGRO que la distribución de módulos a fin de año “es algo que ya vecimos haciendo” y comentó que este año recibieron pedidos de algunas juntas vecinales, que entregaron los listados de los posibles beneficiarios. Por eso, comentó que este año entregarán más módulos.

Estimó que comenzarán a entregar los módulos a partir del 19 o 20 de diciembre. Recordó que el año pasado, incluyeron en los módulos más artículos que los que había en las cajas que se entregaron en diciembre del 2023.