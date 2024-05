El intendente de Plaza Huincul vetará la rebaja de las patentes a la mitad que aprobó el Deliberante

El intendente Claudio Larraza vetará la ordenanza que disponía la reducción a la mitad de la patente automotor, por el lapso de un año, en Plaza Huincul. La norma había sido aprobada por unanimidad el 30 de abril. Sin embargo, el jefe comunal expresó que promulgarla sería no respetar el pacto de gobernanza que se firmó en Chos Malal, junto al gobernador Rolando Figueroa y los intendentes de la provincia.

Cuando en la última sesión de abril, el cuerpo legislativo que preside Daniel Vidondo aprobó por unanimidad la ordenanza que reducía en un 50 % el valor en la tasa patente automotor para los vehículos particulares y un 25 % para el caso de las personas físicas, la medida concitó de inmediato la atención.

La iniciativa fue presentada por el concejal Fernando Doroschenco (Frente y la Participación Neuquina) aunque cosechó los votos unánimes de los seis ediles restantes. La medida tenía la vigencia de un año y el fundamento para hacerlo fue que la inflación alcanzó el orden del 254, 2 % sin que los sueldos hayan alcanzado la misma actualización.

En el Deliberante, el oficialismo tiene a dos concejales de Comunidad: el propio presidente, Vidondo y Liliana Gords. Mientras que Viviana Casado, de Juntos por Plaza, se integra al oficialismo desde una colectora. La oposición está compuesta por el bloque del Movimiento Popular Neuquino conformado por el exintendente Gustavo Suárez y Marga Yunes. También están Sebastián Ávila que representa al MID y el autor del proyecto, Doroschenco.

Todos estuvieron de acuerdo en la rebaja, sin embargo Larraza la vetará. «Todos los intendentes de la provincia debemos respetar ese pacto de gobernanza que firmamos en Chos Malal», respondió Larraza ante la consulta de RÍO NEGRO.

En este contexto, el jefe comunal huinculense sostuvo que cuando en febrero pasado el gobernador Rolando Figueroa los convocó para este pacto, hubo un compromiso que se debe cumplir. «Lo que firmé no lo puedo borrar con el codo, por tal motivo no puedo bajar las tasas al 50 % cuando en Cutral Co no se hace», describió.

Larraza reconoció que en la actualidad disponer una suba o sumar más impuestos es complejo, pero que no puede compartir es realizar una medida cuando firmó al pacto de gobernanza junto a sus pares y al gobernador Figueroa.

Recordó que la propuesta fue impulsada por un espacio político de la oposición y que lo respeta, pero que no puede avalarlo. Por esta razón es que a partir del lunes redactará el veto de la norma para que no se aplique.

«Si lo avalamos, después viene otro intendente, baja las tasas y los contribuyentes se van a tributar a ese municipio como ocurría tiempo atrás», aclaró. Larraza mencionó que «no se busca la competencia entre intendentes, sino fijar una tasa o un valor en la provincia y acatarlo. Es lo que estoy haciendo por eso saldrá el veto y les expliqué a los concejales cuál es mi postura».

Dijo que: «soy una persona que cumplo con lo que firmé y pretendo que todos los intendentes que hagan lo mismo».

El debate por la tasa vial

El jefe comunal huinculense se refirió a la aplicación de la denominada tasa vial que ya la tienen aprobada, por ejemplo, en Cutral Co.

Aunque no coincide en su utilidad porque considera que: «no es productiva para la sociedad», pero se analizará porque sus vecinos ya la avalaron, aunque con votación en mayoría del Concejo Deliberante. «Nos divide una calle. Estamos en una situación donde se tendrá que analizar. Lo veremos la semana que viene, qué iremos a hacer, por lo pronto qué estamos viviendo», especificó.

Recordó que en San Martín de los Andes y en Neuquén hay complicaciones y planteos para su aplicación. Este será un tema que analizarán en los próximos días.