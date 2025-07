El intendente Mariano Gaido aseguró que la planta de asfalto es segura en la meseta de Neuquén

«Siempre hemos mantenido el diálogo. Llevamos adelante una gestión con planificación y esto se llevó adelante con lo que teníamos planificado con la ampliación del ejido», dijo el intendente Mariano Gaido consultado por el movimiento de vecinos y de la comunidad mapuche en contra de la planta de asfalto en la meseta.

El cerramiento y las instalaciones que se construyeron para instalar la planta de asfalto están ubicadas detrás del Complejo Ambiental Neuquén (CAN), al fondo de la calle Arroz, en inmediaciones del lote 34 y prácticamente al límite del sector urbano de Colonia Nueva Esperanza con el inicio de las 8.000 hectáreas de ampliación del ejido.

«Había una situación irregular con la planta, en Bahía Blanca y Richieri, cuando estaba en pleno centro» dijo Gaido en referencia a las continuas roturas que tenía la vieja planta de asfalto y al movimiento de camiones en el barrio Belgrano. «La retiramos, la pusimos en condiciones y se decidió llevarla a otro lugar con los estudios que eso requería, en un lugar donde realizara un servicio eficiente», agregó el jefe comunal.

Detrás de la planta de asfalto están los lotes con servicio del lote 34, reubicados del ex Casimiro Gómez (foto Oscar Livera)

En junio comenzaron las reuniones de vecinos preocupados por las emanaciones y la afectación a los residentes que pudiera tener el funcionamiento de la planta. La semana pasada se realizó un acto de visibilización de esta preocupación y otras carencias en la zona de Colonia Nueva Esperanza, con vecinos de Nueva Esperanza,del lote 34 -donde fueron reubicadas el millar de familias ex Casimiro Gómez- y la comunidad mapuche ubicada detrás de las nuevas urbanizaciones.

«La planta fue puesta a nuevo, tiene nueva tecnología y tendrá menos emisiones de la que ya estaba funcionando en Bahía Blanca y Richieri», dijo la subsecretaria de Infraestructura de la ciudad, Mariel Bruno. Agregó que el predio que se acondicionó en la zona de meseta para el funcionamiento de la maquinaria, se hizo de acuerdo a lo que se especificó en el estudio de impacto ambiental.

«Las obras están realizadas de acuerdo a eso», insistió. Agregó que cuando la planta funcionaba en el centro, había un tránsito de camiones con áridos hasta el barrio Belgrano y luego por la zona céntrica con el material procesado, que en el nuevo lugar, a unos pocos kilómetros de la cantera municipal, no tendrá.

La planta de asfalto acondicionada a nuevo tendrá una capacidad de producción de material de 15 toneladas de asfalto por hora, con lo que se prevé que la ciudad de Neuquén se podrá autoabastecer para el bacheo diario y programado a lo largo del año.

Según los datos de 2024, la ciudad de Neuquén insume en bacheo unas 60 toneladas por día.

«Estamos con el plan de capacitación del personal, en el lugar ya están los trailers sanitarios y los que serán oficinas hasta que se construyan las definitivas: calculamos que en agosto la máquina entrará en régimen para ponerla en producción», definió Bruno.

Finalmente Gaido reafirmó que la planta se retiró del lugar donde estaba, se la acondicionó, modernizó y se realizaron las adecuaciones que se querían «para un servicio eficiente: el diálogo siempre está abierto, es nuestra forma de gobernar», respondió al ser consultado por RÍO NEGRO por los cuestionamientos en la meseta.