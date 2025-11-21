Neuquén proyecta más de 1570 lotes con servicio para el año entrante

El Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat presentó para el 2026 un plan de más de 1.570 lotes con servicios en Neuquén capital. Antes de fin de año, instalará en un sector de Altos del Neuquén (D7) lotes con servicios para mujeres que han sido víctimas de violencia de género y familias damnificadas por una cooperativa.

La novedad se conoció el miércoles en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, donde el titular del IMUH, Marco Zapata, expuso a pedido de los concejales sobre la planificación presupuestaria para 2026 que alcanzó a 237.000 millones de pesos

Zapata explicó que en el primer loteo entregado con la modalidad de servicios terminados por parte de la comuna (860 lotes) diagramaron una lonja de tierra, la distribución de agua, luz, gas y cloacas para sumar 57 lotes. En ese sector serán ubicados una parte de los damnificados por la cooperativa 14 de octubre y mujeres jefas de familia que son víctimas de violencia de género.

Aseguró que el trabajo con las beneficiarias de este plan fue realizado en conjunto con el ministerio público fiscal y que se trabajó en el IMUH, con el equipo de profesionales de trabajo social y psicología para estas adjudicaciones. Las entregas se llevarán a cabo en diciembre y en enero, según dijo en declaraciones a Diario RIO NEGRO.

La exposició de Zapata en el Deliberante fue sobre los lotes con servicio y los asentamientos (fotos Matías Subat)

El detalle de los lotes con servicio para 2026 señaló un total de 1575. En la parte norte de la manzana 34 -al noreste de Colonia Nueva Esperanza) se diagramarán 280 terrenos.

Otros 600 terrenos se trabajarán en tierras de la provincia que fueron cedidas por un convenio, en la «cuenca alta intermedia de Cuenca XVI», dijo Zapata y que se financiarán en conjunto con la administración provincial, acotó. Son unos 600 lotes en convenio con el IPVU, se informó.

El funcionario dijo que «en la parte más alejada de Comarsa», el basurero petrolero en el Distrito 6, se organizarán otros 234 lotes «siempre y cuando nos den los indicadores de contaminación de agua y suelo para la entrega», sostuvo mientras que está en etapa de finalización los 403 lotes linderos a la mole de contaminantes peligrosos que la subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia ordenó trasladar a la tratadora de suelos empetrolados.

El asfalto para los desarrollos habitados

«Está en etapa de proyecto el asfalto en el distrito 7 en el distrito 3, que son los más antiguos que trabajamos», dijo Zapata al ser consultado por la pavimentación en estos sectores de 869 terrenos y oros 224 que tienen todos los servicios.

El secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, informó en su exposición que este año iniciaron la pavimentación del Distrito 2, desarrollado por el Foro de la Meseta.

«Estamos trabajando con Servicios al Ciudadano para un recorrido del colectivo desde el Z1 hasta el D7, lo que implica hacer un nuevo acceso para lograr esa modificación y que el colectivo no tenga que circular por la ruta», dijo Zapata. Se trata de un barrio de casi 900 viviendas que ya está habitado y reclama transporte público, que pasa por la ruta y no ingresa al sector.