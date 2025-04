El municipio sigue en juicio contra el Bocahue para abrir el Paseo Costero sobre el río Neuquén

Los trabajos para el paseo costero a la vera del río Neuquén no avanzan hace 2 años (foto Cecilia Maletti)

El juicio que la municipalidad lleva a cabo en contra del barrio privado Bocahue (donde vive el intendente Mariano Gaido) para lograr la apertura de la costa, seguirá su curso a partir de esta semana, luego de que el Tribunal Superior de Justicia rechazara, nuevamente, planteos de incompetencia que realizó el consorcio. El año pasado recusaron a la jueza que intervino en el proceso y en 2025 plantearon que la causa se debía trasladar a otro fuero, lo que les fue negado.

La definición surgió el 23 de abril, de una resolución interlocutoria con las firmas de los vocales Alfredo Elosu Larumbe y María Soledad Genari.

El municipio llevó a juicio al barrio privado en el que vive Gaido porque desde Obras Públicas de la comuna no lograron abrir la costanera aguas arriba del mirador de la calle Cosentino. Son unos 1.000 metros o más de ribera hacia el río Neuquén.

Dentro del barrio hay consorcistas a favor de la apertura, sin embargo, la mayoría de los frentistas que tienen sus propiedades hacia la costa, habilitaron a la administración para dar la batalla legal.

Según la comuna, no hay propiedades que pudieran estar afectadas por las obras que se buscarán hacer (piletas o alguna medianera) sin embargo, con la apertura pública de la costa, varias casas perderán sus jardines o el sector construido quedará expuesto a pocos metros del paseo público.

Las obras entre el coqueto barrio privado Rincón club de Campo y la zona ribereña del Paseo del Este quedaron paralizadas en la primera gestión del intendente del MPN. Hubo diferentes versiones respecto a las demoras en la continuidad del paseo hasta que la municipalidad admitió que en el Bocahue, los frentistas hacia el río Neuquén no habilitan el espacio para hacer obras viales o sendas peatonales para consolidar la costanera, como ocurrió con otros barrios privados que habían avanzado hacia la costa tanto en el río Neuquén como en el Limay.

-¿Gaido podrá terminar la gestión abriendo el lugar? le preguntó RíO NEGRO al secretario de Gobierno y Economía de la comuna, Juan Martín Hurtado, quien lleva a cabo el litigio contra Bocahue

«Si, esto no cambia nada. Seguiremos el juicio. Esta es la primera etapa, que son las más lentas del proceso, pero con la definición, no hay mucha discusión probatoria», sostuvo Hurtado.

Dijo que la causa no es compleja, no tiene oficios para librar, no hay diferencias periciales ni testimonios. «El proceso de prueba es corto y se debe resolver», sostuvo.

La municipalidad inició un juicio contra Bocahue para que libere la costa y permita la continuidad del paseo costero (foto Cecilia Maletti)

Sin embargo, desde octubre de 2021 cuando el municipio inauguró el paseo costero sobre el río Neuquén, a la altura del Rincón Club de Campo, no se avanzó más hacia los terrenos del Bocahue.

Agregó que luego de que se resolvió que no intervendría la jueza Cecilia Gómez, que tomó inicialmente el caso, el consorcio planteó ante el nuevo juez, el giro hacia el fuero civil: el juez José Pusterla rechazó el planteo, el consorcio apeló y esto nuevamente trabó la celeridad de la causa.

Hacia el interior del barrio cerrado, la postura a favor de la apertura es porque consideran que el río no es parte del barrio privado (como sostienen los que se niegan a sacar los alambrados) y en otros, porque no querían enfrentar las costas de un juicio contra la municipalidad.

Un grupo que se presentó en la oficina de Defensa del Consumidor por asesoramiento, responsabiliza a la administración del consorcio del Bocahue por no haber gestionado una negociación diferente a un conflicto judicial.

El consorcio contrató al hermano del exgobernador Omar Gutiérrez para representar los intereses del barrio privado: Pablo Gutiérrez Colantuono patrocina al Bocahue en el juicio que le inició el municipio por impedir la continuidad del paseo costero.

Qué dijo el fallo del TSJ

La intervención del TSJ dio la razón al juez para que el juicio continúen en el fuero en el que se está llevando a cabo el proceso y rechazó que se traslade a la justicia civil, como lo planteó el Bocahue.

Se tuvo en cuenta los dictámenes contrarios tanto de la fiscalía de Estado como del Fiscal General, en tanto a partir de la definición, el juez continuará hasta definir si obliga al Bocahue a abrir la tranquera sobre la defensa o no, para que se abra la costanera sobre el río Neuquén.

La fiscalía de Estado dijo que el caso debía seguir su curso en el fuero administrativo porque las prerrogativas del municipio surgían del propio reconocimiento del barrio privado y de las tierras fiscales como un lugar de ordenamiento municipal; en tanto la fiscalía general agregó que la disputa entre el privado y la comuna no era un desalojo como lo buscó plantear el consorcio, sino que se pedía liberar las costas para concretar el Paseo Costero en un terreno que se considera municipal y que los privados reclaman como propio o parte del área privada, libre de injerencia municipal.