Mariano Gaido llevó a su propio barrio a la justicia por obstruir el paseo costero de Neuquén

La municipalidad de Neuquén está en juicio contra el único barrio privado de la ciudad que se resiste a abrir el paso a las máquinas y contratistas para continuar el Paseo de la Costa, a la vera del río Neuquén.

Paradójicamente, es el barrio en el que vive el intendente de la ciudad, Mariano Gaido.

“No me trajo problemas en el consorcio, ni he sentido hostilidad”, dijo a Diario RÍO NEGRO, el vecino del barrio que, en su rol de intendente, firmó un decreto para que el consorcio retire los alambrados y permita la continuidad del paseo municipal.

El secretario de gobierno de la comuna, Juan Martín Hurtado, detalló las gestiones con el administrador y con el apoderado de Bocahue. Aseguró que, como fueron infructuosas “fuimos a la acción judicial”.

Aclaró que, antes de iniciar esa vía, se intentaron acciones como se hizo con el Rincón Club de Campo, o con La Zagala, pero con Bocahue “no logramos finalizar el trámite del acuerdo porque están plantados en que jurídicamente, el límite de su terreno llega al río”.

La municipalidad abreva la política de costas abiertas, como parte de la plataforma de gobierno comunal desde que asumió la gestión que comenzó en 2019. Hurtado recordó que, en el caso del río Limay, “se logró la apertura (de la costa) en toda su extensión y avanzamos con el club Independiente, un paseo que está en desarrollo”. Según el funcionario, no hubo más opción que emplazarlos vía judicial para terminar con el proyecto de “una ciudad mirando al río”.

Los acuerdos con los barrios privados que impedían el acceso la costa se hicieron con grandes concesiones: en el caso del country Rincón Club de Campo, la comuna les cedió en venta lo que era la antigua avenida de la Costa (en una polémica decisión avalada por el Concejo Deliberante) y el paseo se puede visitar con la modalidad peatonal o en bicicleta, no en auto a la vera del Neuquén.

Ese club de campo, pegado al barrio privado Bocahue y al barrio abierto Rincón de Emilio, tenía alambrados que se internaban en las aguas del río.

También sobre la costa del río Limay a la altura de La Zagala, el Paseo de la Costa solo se puede hacer en bicicleta o con modalidad peatonal. Allí se retiraron alambrados y el barrio cerrado debió retroceder para dar paso a la bicisenda municipal.

Según explicó el secretario de Infraestructura y Coordinación, Alejandro Nicola, el proyecto de continuidad del paseo, lindero al Bocahue, es de un poco más de un kilómetro de extensión por la costa del Neuquén y no afecta ninguna estructura interna.

“Todo lo que es infraestructura de servicio, como algún bombeo, se respeta. Así ha sido en otros sectores también. Le hemos presentado planos, diseño, renders, al menos en tres oportunidades en estos cuatro años y ellos aseguran que lo han transmitido en reuniones ampliadas. Tienen que sacar los alambrados para que pasemos y no los quieren sacar. Hemos hablado mucho, no se ha podido”, sostuvo.

El vecino Gaido: «No sentí hostilidad»

Consultado sobre su situación en el barrio, Gaido respondió que “poner en valor los ríos de la ciudad” es una política de Estado. Dijo que, cuando comenzaron con las obras de apertura del río Neuquén a la altura del Rincón Club de Campo, se esperaba continuar.

“La política de la costa libre y gratuita es una política indiscutible, no vamos a frenar los paseos costeros, que nos permite cuidar los ríos”, insistió.

-¿Esto le trajo problemas, alguna hostilidad?

“No me trajo problemas en el consorcio, no sentí hostilidad. En esto no hay ningún beneficiado”, respondió.

-¿Tiene pensado irse del barrio?

“No, mi vida personal, es personal: todos los barrios tienen la misma importancia, también la misma responsabilidad. Estuvimos en el barrio 26 de agosto regularizando un espacio que tiene la misma importancia que un barrio céntrico. No vamos a permitir que no se permita el crecimiento y desarrollo de una obra importante como el paseo costero”, sostuvo.

El paseo costero de Neuquén se detiene abruptamente frente a los alambrados. Foto: Oscar Livera.

El decreto por la apertura de la costa

El decreto 847 que ordena el retiro del alambrado o cerramiento colocado sobre la franja de tierras ribereñas y la liberación del espacio fiscal municipal, fue firmado el 11 de septiembre del 2023.

Allí Gaido ordenó al Bocahue liberar el espacio municipal a la vera del Neuquén.

Se indicó que los alambrados en la costa impiden la continuidad de las tareas, se detalló que estaban finalizados 2.500 metros de paseo costero desde la zona del paseo agreste y Rincón Club, como así también (del otro lado del barrio privado) los miradores sobre el río Neuquén en inmediaciones de la calle Cosentino y que el alambrado que pone un límite al paso obstruía el avance de obra.

“Los intimamos a ajustar sus límites a la mensura que tienen, que se ajustaran al límite de la costa. Como no lo hicieron, se presentó una acción administrativa”, dijo Hurtado.

La causa cayó en el juzgado a cargo de la jueza Cecilia Gómez, quien fue recusada por el consorcio.

Intervino el Tribunal Superior de Justicia por apelación y finalmente definió que será el juez José Pusterla el que defina en la causa Bocahue.

“Tienen que correr los alambrados y la apertura como acceso público”, sintetizó Hurtado respecto al reclamo de la comuna.

No se dieron detalles sobre las diferencias en el terreno. Se explicó que en el límite con el Rincón Club es más angosto y que es más ancho el sector a la vista del barrio desde la Cosentino, hasta donde llega la defensa costera.

“No hay invasiones, en algunas partes los fondos de los terrenos llegan al límite de la mensura, pero el límite no afectaría ninguna construcción o infraestructura”, se aseguró.

En el barrio privado hay inquietud por el juicio que busca abrir la costanera. Algunos vecinos indicaron que la municipalidad siempre tuvo acceso al barrio cuando buscó hacer mediciones técnicas, pero hay diferencias sobre la propiedad entre la mensura que esgrime la comuna y un estudio de 2023 de Recursos Hídricos tendría otros parámetros de línea de ribera, según el consorcio.

El conflicto con el Bocahue no es el único escollo para la continuidad del paseo en esa costa del río Neuquén. A la altura del Parque del Este, en la zona de los miradores, se erige una antigua ocupación irregular (de más de 20 años de existencia) de más de un centenar de vecinos que viven sobre la calle Virgen de Luján, entre el río Neuquén y el barrio Sapere.

Toda esa franca está edificada en la costa y en proceso de reubicación desde el 2019.

El paseo costero avanza en el sector del club Independiente

Aguas abajo del Bocahue, por el río Neuquén, casi en la zona de la confluencia con el Limay, se destrabó el avance del paseo costero a la altura del club Independiente, en el barrio Confluencia.

La obra estaba en etapa licitatoria en diciembre, cuando desde el gobierno nacional se anunció que no se remitirán fondos y, ese tramo, tenía comprometido financiamiento del ministerio de Obras Públicas. La licitación se reanudó el mes pasado, tras el convenio entre la provincia y el municipio de un financiamiento conjunto.

La provincia se ocupará de las obras de defensa y la municipalidad del resto de la infraestructura en hormigón y asfalto para bicisendas, senda vial, iluminación y mobiliario costero.

Las tareas involucran un acuerdo de cesión de una calle interna del club Independiente a cambio del traslado de la cancha de tiro al plato, una nueva cancha de hockey y una de fútbol sintético, en una acción concertada que se firmó en 2022, luego autorizada por el Concejo Deliberante.

A mayo de este año, el presupuesto oficial de ese tramo alcanzó unos 2.200 millones de pesos por un tramo (etapa 1) de 1.800 metros costeros.

Presentaron ofertas Codam, Omega y la UTE conformada por CN Sapag y RJ Ingeniería que antes ya había ejecutado los tramos costeros en la zona aledaña a la península de Hiroki. Los sobre se abrirían en la semana, tras la evaluación de la documentación técnica.

El paseo costero a la altura del club Independiente unirá la calle Piglia con Chocón, en dirección a los puentes carreteros, por la costa del río Neuquén.

La primera etapa incluyó la construcción de la defensa (es una zona que se inunda hasta las canchas) y comprende movimientos de suelo, el enrocado y la nivelación, entre otros trabajos de protección a la vera del río Neuquén.

En el tramo de la orilla y zona de totorales, centenares de cisnes de cuello negro, variedades de patos silvestres y de garzas, se pasean en ese tramo del río: son 1.800 metros por la bicisenda o senda peatonal o 1.300 metros de la vía para vehículos, por la calle interna. El proyecto original previó un tramo de 1.500 metros de defensa costera.

El asfalto para los autos y la senda peatonal se bifurcarán a la altura de un bosquecillo agreste: por la costa se diseñó sólo la vereda y bicisenda. El diseño vuelve a unir la parte vehicular con la peatonal en las cercanías de la cancha de hockey, metros antes del ingreso a la chacra por la calle Chocón.

Por la ribera del río Neuquén sólo irá vereda y bicisenda iluminada.

Se proyectaron tres espacios generosos para estacionamientos, vinculados a las actividades deportivas del club. Serán administrados por el club deportivo.