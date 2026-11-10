Empezó la construcción de viviendas sociales al oeste de Cutral Co

La ejecución de un grupo de 30 casas para las familias más vulnerables está en marcha. Son dos manzanas que estarán destinadas a esta franja de vecinos y se ubican cerca del puente El Aluvión, el último que comunica a Peñi Trapún con el semirrural Monte Hermoso.

En esta etapa se lleva adelante el movimiento de suelos y se estima que la semana próxima comenzará con los primeros pasos de tendido de servicios.

Desde el municipio cutralquense se informó que el proyecto de estas 30 casas sociales está en marcha. El predio está totalmente cerrado y los equipos viales iniciaron el trabajo de movimiento de suelos. La habilitación de los amanzanamientos incluyó primero el estudio de terreno para establecer la dureza y estabilidad.

«Hubo compactación, relleno, estudio de laboratorio y finalmente una capa de caliza de 30 centímetros de espesor», explicó el secretario de Obras, Henry Torrico. En total, fueron 14 mil metros cúbicos los que se trabajaron. Todo apunta a que la semana próxima esté listo el lugar. De este modo, se avanzará con los trámites para la instalación de los servicios básicos.

En tanto, el intendente Ramón Rioseco subrayó que acá serán 30 las casas y habrá una veintena en el barrio Nehuen Che. «Queremos fortalecer y darle visibilidad a todos», explicó el jefe comunal. Detalló que una vez que se construyó el puente El Aluvión, se logró la conexión y se revalorizó esta zona de la ciudad situada al sudoeste del ejido.

«Estos vecinos tienen que tener la misma calidad de vida que la gente del centro», aclaró. El otro grupo de viviendas se distribuirá en el barrio Parque Oeste mientras avanza la licitación de otras 100 para Unión y Progreso.

Rioseco especificó que este plan está pensado para los grupos familiares más desprotegidos y que no están en condiciones de afrontar un crédito hipotecario. Además de la ejecución de casas, desde la comuna se aporta con materiales de construcción. La última entrega abarcó a 600 familias, aproximadamente.