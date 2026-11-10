Elecciones Neuquén 2027: las repercuciones políticas tras la confirmación de la fecha

La confirmación de las elecciones provinciales para el próximo 14 de febrero de 2027 abrió un nuevo escenario de repercusiones en el arco político neuquino.

Tras la definición del calendario electoral con el Decreto 1860, referentes nacionales y funcionarios provinciales expresaron sus posicionamientos frente a la decisión de adelantar la renovación del Poder Ejecutivo y de la totalidad de las bancas de la Legislatura.

Quiénes se expresaron hasta el momento

La primera en pronunciarse públicamente fue la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Nadia Márquez, quien se refirió a la adhesión de Neuquén capital al calendario electoral provincial.

#NeuquénCapital Elecciones el 14 de febrero. Y decían agosto o septiembre 😂😂😂 Nadie se la creyó. Nadie les cree nada. Pintemos de #violeta. https://t.co/nOF7evolOO — Nadia Judith Márquez 🇦🇷 (@nadiajmarquez) November 9, 2026

Otro de los referentes de La Libertad Avanza que se manifestó sobre el adelantamiento de las elecciones fue el senador nacional neuquino Pablo Cervi, quien dio a conocer su posición durante la tarde del lunes.

¡VAMOS A PINTAR NEUQUÉN DE VIOLETA! 🇦🇷💜 ¡Al final las elecciones eran el 14 de febrero! Parece que agosto y septiembre quedaron bastante lejos… 😂 Podrán adelantar las elecciones y elegir la fecha que más les convenga, pero hay algo que no pueden manejar: la voluntad de los neuquinos. Defendemos las ideas de la libertad y acompañamos al presidente @JMilei en la transformación de la Argentina. Queremos que Neuquén también sea protagonista de este cambio y que las reformas que impulsa el Gobierno nacional lleguen a cada rincón de nuestra provincia. ¡Nos vemos en las urnas! 💜🦁 — Pablo Cervi (@CerviPablo) November 9, 2026

Por su parte, Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén y presidente del partido Más por Neuquén, publicó en sus redes sociales que el día de elecciones «el amor por Neuquén triunfa».

Hay convocatoria, hay decreto. Hay Más Por Neuquén como la alternativa para los neuquinos y neuquinas. El 14 de febrero 💘, Día de los Enamorados y aniversario del nacimiento de Don Felipe. Ese día, gana el amor por Neuquén. #MásPorNeuquén #Elecciones2027 #Neuquén2027 #Neuquén — Carlos E. Quintriqueo (@CQuintriqueoOk) November 9, 2026

A su vez, Yamila Hermosilla, Luz Rios y Matías Martinez, diputados provinciales del bloque Comunidad, el partido liderado por Rolando Figueroa, compartieron en sus redes sociales una misma historia con la frase: «Mi próximo San Valentín: Comunidad».