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Política

Elecciones Neuquén 2027: las repercuciones políticas tras la confirmación de la fecha

La confirmación de los comicios provinciales para el 14 de febrero generó pronunciamientos de senadores nacionales, diputados provinciales y dirigentes que compartieron sus posturas a través de las redes sociales.

Ariela Pietrantuono

Por Ariela Pietrantuono

Referentes nacionales y funcionarios provinciales expresaron sus posicionamientos este lunes. (Archivo)

Referentes nacionales y funcionarios provinciales expresaron sus posicionamientos este lunes. (Archivo)

La confirmación de las elecciones provinciales para el próximo 14 de febrero de 2027 abrió un nuevo escenario de repercusiones en el arco político neuquino.

Tras la definición del calendario electoral con el Decreto 1860, referentes nacionales y funcionarios provinciales expresaron sus posicionamientos frente a la decisión de adelantar la renovación del Poder Ejecutivo y de la totalidad de las bancas de la Legislatura.

Quiénes se expresaron hasta el momento

La primera en pronunciarse públicamente fue la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Nadia Márquez, quien se refirió a la adhesión de Neuquén capital al calendario electoral provincial.

Otro de los referentes de La Libertad Avanza que se manifestó sobre el adelantamiento de las elecciones fue el senador nacional neuquino Pablo Cervi, quien dio a conocer su posición durante la tarde del lunes.

Por su parte, Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén y presidente del partido Más por Neuquén, publicó en sus redes sociales que el día de elecciones «el amor por Neuquén triunfa».

A su vez, Yamila Hermosilla, Luz Rios y Matías Martinez, diputados provinciales del bloque Comunidad, el partido liderado por Rolando Figueroa, compartieron en sus redes sociales una misma historia con la frase: «Mi próximo San Valentín: Comunidad».

Foto: captura.


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La confirmación de las elecciones provinciales para el próximo 14 de febrero de 2027 abrió un nuevo escenario de repercusiones en el arco político neuquino.

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