Bruno Galassi, el europibe formado en Real Madrid y convocado a la Selección Argentina Sub 20

Diego Placente dio a conocer la lista de futbolistas convocados a la Selección Argentina Sub 20 que se entrenará desde este miércoles en Ezeiza de cara al Sudamericano del próximo año y entre los 24 nombres se destaca un único juvenil que juega en Europa: Bruno Galassi.

Quién es Bruno Galassi, el europibe formado en Real Madrid

Nacido el 7 de febrero de 2007 en Lleida, España, posee también la nacionalidad argentina e italiana gracias a sus padres y antes del año retornó con ellos al país y vivió durante un tiempo en Rosario, donde fue parte de la escuela de fútbol de la Sociedad Libanesa.

🇦🇷 Diego Placente entregó la lista de convocados de la Selección Argentina Sub 20 para un nuevo ciclo de entrenamientos: no figura Tobías Andrada, jugador de River. A su vez, llamó a Bruno Galassi, de la Lazio. ➡️ El mediocampista del Millonario -quien estaba en la órbita de Lionel Scaloni para la Mayor- iba a ser parte de la citación para el conjunto juvenil. Sin embargo, según le informaron a TyC Sports, el club de Núñez presentó un pedido formal para que tanto él como Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola se queden entrenando con la Primera bajo las órdenes de Leonardo Ponzio. November 10, 2026

Hijo de Eric «Bocha» Galassi, exfutbolista del Club Atlético San Genaro de Santa Fe, se sumó a las inferiores de Rayo Vallecano cuando se mudaron a Madrid, luego pasó a Getafe y en 2023 Real Madrid le puso el ojo y lo llevó a La Fábrica, como se conoce popularmente a su cantera.

«Fue fácil decir que sí, las instalaciones del Real son como Disney», contó en 2025 durante una entrevista con ‘Atle una pasión’. Allí también reveló que se hizo fan del mate durante los viajes con su papá y se definió como «buen cebador». «Siempre amargo, y armo la montañita y todo», infló el pecho.

Mediocampista central con características defensivas y buena altura (1.84m), también puede jugar como zaguero, y actualmente se entrena con el primer equipo de Lazio, que lo fichó hasta junio de 2029 a cambio de 4 millones de euros y la cesión al Merengue de un porcentaje de una futura venta.

Con Real Madrid fue campeón de la Puskás Cup 2024 y de la UEFA Youth League 2025-2026, logros que le valieron ser seguido de cerca por Argentina, a la que estuvo muy cerca de representar en los recientes Juegos Suramericanos, pero una lesión lo marginó del torneo.

Esta semana, Galassi pisará por primera vez el predio Lionel Andrés Messi. Los juveniles se entrenarán allí hasta el sábado para iniciar la preparación del Sudamericano Sub 20, que se disputará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero.