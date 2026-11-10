«No se rindan»: Lo que dejó la visita del papa León XIV a Córdoba y su emotivo encuentro con fieles

El papa León XIV protagonizó una jornada de profunda intensidad espiritual en el marco de su visita apostólica. La celebración litúrgica central, oficiada en el día de San León Magno, tuvo como eje la santificación del pueblo argentino y la reivindicación de las figuras históricas locales. El Papa destacó de forma especial los legados de san José Gabriel del Rosario Brochero y de santa María Antonia de Paz y Figueroa, a quienes señaló como modelos de devoción y entrega.

Las actividades comenzaron a primera hora cuando el Santo Padre partió hacia Córdoba a las 7:10 para aterrizar a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Tras su llegada, arribó al predio de la celebración a las 9:20 para realizar el tradicional recorrido a bordo del papamóvil ante los fieles congregados. La masiva misa central, prevista para las 10, contó con la presencia de una comitiva de funcionarios nacionales encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Posteriormente, la agenda cordobesa continuó por la tarde. A las 15:15, el Papa mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Frente a la comunidad religiosa local, León XIV abordó los desafíos cotidianos de la vocación, el peligro del activismo vacío y la necesidad de mantener el vínculo personal con Cristo.

Asimismo, el encuentro sirvió para escuchar testimonios directos de los fieles y para que el Papa compartiera reflexiones íntimas sobre sus propios límites físicos, en un mensaje enfocado en la perseverancia y la esperanza.

La misa central y el ejemplo de los santos con acento argentino

La explanada de Córdoba fue el escenario de la multitudinaria misa por la santificación del pueblo argentino, coincidente con la festividad del papa San León Magno. Durante la homilía, el Pontífice describió al país como una tierra rica en frutos de santidad y desafió a los creyentes a imitar el recorrido de los beatos nacionales. El Papa recordó que estas figuras históricas, por su amor a Jesús, dieron sus vidas por el Evangelio, y destacó de forma específica la labor del Cura Brochero y Mama Antula. Sobre ellos, aseguró que «fueron llamados por el Señor y enviados a la misión», y precisó que «todos los cristianos no somos más que simples servidores… llamados a nada más que a cumplir con nuestro deber».

El Papa explicó que el llamado universal a la santidad posee una naturaleza intrínsecamente misionera. Para fundamentar este concepto, citó las palabras de su homónimo, San León Magno, referidas a la dignidad del creyente. «Reconoce tu dignidad porque participas de la naturaleza divina, y no debes desear volver a tu antigua bajeza a través de una vida depravada», leyó el Pontífice. Asimismo, subrayó que el testimonio cristiano exige una adhesión total e inquebrantable a Jesucristo, al afirmar que las misiones de los beatos representan una expresión polifónica del llamado a la santidad.

Al profundizar sobre el legado de las figuras locales, León XIV habló de rostros con un claro acento argentino. El Pontífice sostuvo que en las vidas de Brochero y Mama Antula se percibe una unidad sorprendente. «Una pasión por el Evangelio combinada con el compromiso de construir una nación enraizada en la fraternidad y la solidaridad», definió el líder de la Iglesia. Al recordarlos, indicó que ahora recae sobre las nuevas generaciones el desafío de seguir la estela luminosa de santidad que dejaron a su paso.

Para cerrar su alocución, el Papa lanzó un enérgico mandato a la multitud reunida bajo el cielo cordobés. «¡Abran sus corazones y por la gracia de Dios, salgan y sean santos… Salgan y evangelicen!», exclamó León XIV. Antes de finalizar la ceremonia, el Santo Padre dirigió su mirada hacia la imagen del Cristo pobre que presidió el altar, invitó a los fieles a dejarse interpelar por su mirada y sentenció: «A la sombra de Su cruz, encontraremos la salvación y la vida, el camino hacia nuestra propia santificación»

El encuentro con el clero y el llamado a renovar la vocación

La reunión mantenida por la tarde en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción comenzó con un discurso de bienvenida a cargo del cardenal Ángel Sixto Rossi. El arzobispo local abogó por una Iglesia atenta a las necesidades del pueblo, en especial a los más heridos, y subrayó el compromiso de caminar junto a ellos en los barrios, las cárceles y los hospitales. Tras esta introducción y la atenta escucha de cuatro testimonios de vida comunitaria, el Papa tomó la palabra para invitar a los presentes a retornar a la fuente de sus vocaciones y renovar su vínculo íntimo con Cristo.

Para fundamentar su mensaje, el líder católico apeló a los Ejercicios Espirituales de raigambre ignaciana y propuso a la audiencia reflexionar sobre la pregunta esencial acerca de por qué están en ese lugar. El Pontífice advirtió sobre el peligro de permitir que los compromisos pastorales desplacen a la oración. «Trabajamos duro para Dios y, sin embargo, pasamos cada vez menos tiempo con él», expresó León XIV.

La cercanía con los sectores vulnerables ocupó un lugar central en la alocución frente a los agentes pastorales. Al reflexionar sobre la misión social de la Iglesia, el Papa reconoció el compromiso con los que sufren y advirtió de forma categórica sobre las urgencias sociales. «El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta», afirmó el Pontífice, quien añadió que también «la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna» exigen un compromiso real, aclarando que la institución eclesiástica no es una simple organización humanitaria sino que debe acompañar la asistencia material con la proclamación espiritual.

Hacia el final del encuentro, León XIV abordó el problema del cansancio y la falta de resultados visibles en el ministerio pastoral. «Incluso en medio de las dudas y el cansancio, uno mantiene la firmeza de expresar con su vida: ‘Aquí estoy’«, afirmó el Papa ante el clero, para luego recordar a San Héctor Valdivielso Sáez.

Tras escuchar los testimonios de la mujer consagrada Laura Sampallo y del sacerdote Martín Carranza, el Pontífice aludió a su propia hospitalización reciente para graficar la vulnerabilidad humana. «Nuestras fuerzas pueden agotarse, pero el poder de Dios nunca lo hará», aseguró, para luego despedirse con la oración ignaciana y un mensaje motivador: «Si la respuesta permanece como un ‘sí’, entonces hay mucho por delante. ¡No se rindan!».

El regreso a Buenos Aires y la vigilia con los jóvenes

Tras concluir sus actividades en la provincia mediterránea, la agenda del Pontífice marcó su partida hacia Buenos Aires a las 16:55, con un aterrizaje en Aeroparque previsto para las 18:10. De inmediato, el líder de la Iglesia Católica se trasladó hacia la zona del Monumento de los Españoles para un nuevo recorrido a bordo del papamóvil por la avenida del Libertador para saludar de cerca a las miles de personas que lo aguardaban.

La jornada culmina oficialmente a las 20:15, momento en el cual el Santo Padre encabeza la vigilia con jóvenes denominada «¡Ánimo, levántate!». Este evento de cierre incluye diversos momentos de diálogo, música y oración comunitaria. Durante el encuentro nocturno, el Sumo Pontífice brindará un mensaje directo a todos los participantes, cerrando así un día cargado de emotividad y fervor popular.