En Neuquén, los veteranos de Malvinas tendrán lotes con servicios en el distrito 6

El municipio adjudicó terrenos a veteranos de Malvinas en el Distrito 6, ubicado en Casimiro Gómez casi autovía norte, en Neuquén capital. El acto estuvo presidido por el intendente Mariano Gaido, quien ya había anunciado el 2 de abril de la adopción de esta medida de gobierno.

La entrega de terrenos forma parte del convenio con el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) y se trata de los primeros terrenos que se adjudicarán de la segunda etapa del distrito 6. «Es un momento que nos genera orgullo, en lo personal y con el equipo”, dijo el jefe comunal.

Anunció además que propondrá llamar barrio «Héroes Neuquinos» al distrito 6, que está previsto desarrollar una urbanización por un total de más de 1.300 lotes en sus diferentes etapas.

El nombre del barrio será una invitación a debatir la propuesta con la comunidad, sostuvo el intendente. “Ustedes son parte fundamental, parte del orgullo de la Nación. Son veteranos de Malvinas, también sus familias y para nosotros son héroes. Ustedes son héroes”, insistió.

El acto se llevó a cabo en la sala de Situación de la municipalidad de Neuquén (gentileza)

Agregó que este posicionamiento lo acompañaba con hechos y por ello insistió en que la entrega de lotes a los veteranos y sus familias era una acción concreta vinculada a esta postura. «Para mí es una acción que es ejemplo a nivel nacional, es el acompañamiento que viene teniendo siempre la ciudad de Neuquén con la familia”, dijo.

«Ya cumplimos más de 70 meses de gestión permanente desde su inicioy la ciudad ha tenido y tiene una herramienta que nos permitió inaugurar más de cinco barrios de la ciudad de Neuquén, con 5.000 lotes con servicios, y generar una política pública de presencia territorial, de acompañamiento en el crecimiento”, dijo Gaido.

Recordó que «cuando llegamos a la ciudad de Neuquén había asentamientos, como el de Casimiro Gómez, de 2.000 familias, o el caso de Confluencia, de 200 familias«, que luego se revirtió con acuerdos de reubicación «y esta herramienta que lleva adelante nuestro Instituto -en cabeza de Marco y de todo el equipo- es un orgullo de la ciudad”.

Por su parte, la jefa de Gabinete, María Pasqualini destacó que en el marco del compromiso que tenía el IMUH y el intendente Mariano Gaido con los veteranos, se hizo este acto de adjudicación porque «estos son los primeros que se entregaron de un loteo que se va a entregar en el segundo semestre del año», en el distrito 6, dijo, «con un total de 40 organizaciones. Dentro del plan de entrega, también, de los 1.500 lotes que tenemos previstos» adjudicar este año 2026, aseguró.

Los terrenos estarán en condiciones de entrega en 4 meses

En declaraciones a Río Negro, el presidente del IMUH, Marco Zapata explicó que las dos manzanas en las que se ubicarán los lotes para los veteranos de Malvinas y sus familias, son parte de la segunda etapa de 403 lotes pero están ubicados geográficamente al sur de los 367 terrenos que se entregaron en 2024, en una zona distinta a la que están ejecutando la mayoría de los lotes de la segunda etapa.

Recordó que este sector forma parte de un acuerdo con el Foro de la Meseta mediante el cual se inició primero una etapa de 367 lotes y luego se firmó por la segunda etapa de 403. «No todos están en el mismo sector, dijo, debido a que la mayoría de los terrenos de la segunda etapa, están al lado de la montaña de lodos contaminados de Comarsa.

Los beneficiarios serán veteranos y sus familias (foto gentileza)



«Se trata de dos manzanas pegadas a los 367 terrenos sobre los que no habíamos actuado porque estaban ocupadas. Están actualmente en obra, con infraestructura de cloacas, de agua y la semana que viene se inicia la infraestructura de cordón cuneta y electricidad. Calculamos que en unos 4 meses, podremos terminar este sector», detalló.

Destacó que la entrega de hoy fue de la certificación de la futura adjudicación «en el mes de Malvinas, para que los veteranos sepan que la familia malvinera forma parte de los convenios que firmamos, son benefiiarios de esos lotes».