Mariano Gaido entregó 418 lotes con servicios en Z1: es el sexto barrio planificado de la gestión

Neuquén vivió este martes un momento histórico para 418 familias, que recibieron sus lotes en el barrio Z1, como parte de una política municipal que apunta a planificar y consolidar el crecimiento de la ciudad. La entrega marca el desarrollo del sexto barrio desde el inicio de la gestión del intendente Mariano Gaido.

«Es un día muy feliz para nosotros», expresó Gaido durante el acto, donde agradeció a las 44 asociaciones y colegios que facilitaron la intermediación en la entrega de los terrenos. «En estos cinco años de gestión ya desarrollamos y entregamos 5.000 lotes con servicios», recordó el jefe comunal.

El intendente destacó la labor de los equipos técnicos del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) y el acompañamiento del sector privado y cámaras empresarias como Comercio y Fecene. «Hacen un esfuerzo enorme para que la ciudad tenga los recursos para desarrollar estas políticas, pagando en tiempo y forma los impuestos», sostuvo.

Neuquén avanza en urbanización. Foto: gentileza.

Gaido resaltó que, con estas acciones, «en Neuquén se terminó hace cinco años la cultura de las tomas y los asentamientos, dando lugar a una política con loteos y planificación». Recordó que, al asumir la gestión, la ciudad contaba con asentamientos irregulares de 2.000 familias en el oeste y 200 en el barrio Confluencia, que fueron regularizados con servicios básicos: agua, cloacas, electricidad e iluminación LED.

Con la entrega del sexto barrio, 418 familias comienzan a cumplir su sueño de tener lote propio con servicios

«Este es el sexto barrio que entregamos. Con felicidad y orgullo neuquino, hoy comienzan un sueño y, con el compromiso de cumplir el pago de los lotes, harán posible que otras familias también tengan esta oportunidad», afirmó el intendente ante los beneficiarios.

En su discurso, Gaido subrayó la diferencia con la situación nacional: «Mientras en el país no se avanza un metro cuadrado de asfalto y se quedan con los impuestos de Neuquén, acá estamos inaugurando un barrio con lotes con servicios».

La entrega de lotes en barrio Z1 refuerza la planificación urbana y brinda oportunidades a nuevas familias.

El mandatario destacó además valores como la solidaridad y la neuquinidad: «Cada barrio, cada avenida, cada Polo Tecnológico o paseo costero es orgullo neuquino. Eso es lo que pedimos que acompañemos ahora que se define de qué lado estás».

En representación del gobierno provincial, Julieta Corroza expresó: «El objetivo es solucionar los problemas de la gente y cumplir sueños que parecen imposibles. Trabajamos mancomunadamente gracias a la buena gestión de los recursos».

Con emoción, Lilian, en nombre de las familias beneficiadas, agradeció al intendente y su equipo «por su generosidad y apoyo». «Hoy comienza a hacerse realidad la esperanza de construir nuestros hogares», aseguró, comprometiéndose a trabajar «por un futuro mejor para nuestras familias y para toda la comunidad».