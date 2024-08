En Plaza Huincul promoverán la tenencia responsable de perros considerados peligrosos

En la sesión de este martes, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que busca promover la tenencia responsable de perros cuyo comportamiento pueda volverse potencialmente peligroso, en espacios públicos. La mayoría de los legisladores respaldaron la iniciativa y solo tuvo una postura que no la apoyó por considerar que será de difícil aplicación, en especial si no se comparte con Cutral Co.

El despacho que había sido tratado en la comisión Uno de Industria, Comercio, Legislación Municipal; Hacienda, Presupuesto; Obras y Servicios Públicos fue presentado por el bloque Comunidad. Al momento de votarla seis de los integrantes la respaldaron: el presidente Daniel Vidondo; Liliana Gords; Viviana Casado; Marga Yunes; Sebastián Ávila y Gustavo Suárez. Mientras que Fernando Doroschenco no la aprobó.

La ordenanza se encamina a intentar resolver los múltiples incidentes provocados por los canes en la vía pública, tal como se hizo conocer. Señala entre los considerandos que existe: «desidia, descuido y negligencia» de parte de los responsables de garantizar las condiciones de seguridad de los demás transeúntes.

Se planteó que los perros cuyo temperamento agresivo pueda resultar potencialmente peligroso deben pasear en las zonas públicas con collar, correa que no sea mayor a 1,5 metros; y usar bozal. La persona responsable tiene que contar con los elementos de recolección de las heces.

En aquellos casos que el animal haya causado heridas a seres humanos y otros animales, deberá permanecer en resguardo en el domicilio de su propietario y estará en observación por el plazo que indique el veterinario. O de lo contrario que no supere las 72 horas.

Quién controlará

La norma indica que la autoridad de aplicación será la Dirección de Zoonosis; la de Control Urbano y o quien en un futuro la reemplace. Por otra parte, se especificó que antes de aplicarla, el Ejecutivo deberá hacer una campaña de información en las veterinarias de la ciudad.

A la vez se da un plazo de 180 días para que una vez aprobada, el Ejecutivo la reglamente. Se fija además que el Juzgado de Faltas será el encargado de aplicar las infracciones a quienes las cometan.

El concejal Doroschenco dijo que hay muchas cuestiones que debieran ser analizadas porque de lo contrario no será posible su aplicación. «Hoy vamos a tener el inconveniente que si Cutral Co no decide sancionar esta norma, tranquilamente vamos a tener, como dije, personas que van a a ocupar espacios del ejido de Plaza Huincul», sin cumplirla, dijo.

Otro de sus argumentos fue que tampoco se podrá pedir la identificación de la persona que incumpla la ley, excepto que esté acompañado de un efectivo policial, según señaló el concejal del FyPN y, en tal caso a pesar de las buenas intenciones, no será aplicable. Finalmente, la norma fue aprobada por seis de siete ediles.