Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial este miércoles 29 de abril 2026?

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este miércoles 29 de abril 2026.-

Dólar hoy: en la apertura de este miércoles 29 de abril 2026, el mercado de cambios argentino transita una rueda de consolidación de precios. Bajo el esquema de monitoreo del Banco Central (BCRA), las cotizaciones reflejan una calma técnica que se apoya en el flujo constante de ingresos por exportaciones.

El comportamiento del dólar oficial continúa siendo el eje de las proyecciones económicas, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL muestran variaciones mínimas, confirmando la estabilidad en la demanda de activos financieros en el tramo final del mes.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este miércoles 29 de abril 2026

En la apertura de este miércoles 29 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.380 para la compra

$1.430 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este miércoles 29 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1380 1430 Banco Nación 1380 1430 Banco ICBC 1395 1455 Banco BBVA 1380 1430 Banco Supervielle 1386 1436 Banco Ciudad de Bs As 1365 1425 Banco Patagonia 1390 1440 Banco Hipotecario 1385 1425 Banco Santander 1400 1450 Banco Credicoop 1380 1430 Banco Macro 1375 1435 Banco Piano 1385 1445 Banco BPN 1375 1445

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 29 de abril 2026

El dólar oficial inicia la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. Este movimiento, en línea con los microajustes diarios programados por la autoridad monetaria, busca mantener el equilibrio cambiario sin afectar los precios internos.

Por su parte, el dólar tarjeta —referencia obligada para pagos en el exterior y servicios digitales— se posiciona en los:

$1.859.

Según los reportes de transparencia del BNA, este valor del dólar oficial minorista sigue actuando como un techo que direcciona la demanda de los ahorristas hacia los canales electrónicos legales.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 29 de abril 2026

En el mercado de capitales, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:

$1.448, operando con una brecha reducida respecto a la cotización minorista.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.500, reflejando el movimiento de carteras de inversión corporativas que buscan previsibilidad para el próximo mes.

La estabilidad del dólar MEP y del dólar CCL en este miércoles es atribuida a la absorción de liquidez que realiza el sistema financiero, manteniendo los niveles de volatilidad por debajo de los promedios estacionales.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: miércoles 29 de abril 2026

En el circuito informal, el dólar blue arranca la rueda a:

$1.410 para la compra.

$1.430 para la venta.

A pesar de este ligero reacomodamiento, la distancia respecto al dólar oficial para la venta se mantiene estrecha, situándose en torno al 1,6%.

Al igual que el dólar MEP, el mercado informal muestra un volumen de operaciones moderado, ya que la convergencia de precios en la City porteña ha eliminado gran parte de los incentivos para la especulación financiera, permitiendo un cierre de abril con signos de estabilidad macroeconómica.