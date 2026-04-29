Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial este miércoles 29 de abril 2026?
La jornada de miércoles define el cierre mensual para el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Repasamos las pizarras oficiales y el estado de la brecha cambiaria en la City.
Dólar hoy: en la apertura de este miércoles 29 de abril 2026, el mercado de cambios argentino transita una rueda de consolidación de precios. Bajo el esquema de monitoreo del Banco Central (BCRA), las cotizaciones reflejan una calma técnica que se apoya en el flujo constante de ingresos por exportaciones.
El comportamiento del dólar oficial continúa siendo el eje de las proyecciones económicas, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL muestran variaciones mínimas, confirmando la estabilidad en la demanda de activos financieros en el tramo final del mes.
Dólar hoy: cotización del dólar oficial este miércoles 29 de abril 2026
En la apertura de este miércoles 29 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:
- $1.380 para la compra
- $1.430 para la venta.
Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este miércoles 29 de abril 2026
En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1380
|1430
|Banco Nación
|1380
|1430
|Banco ICBC
|1395
|1455
|Banco BBVA
|1380
|1430
|Banco Supervielle
|1386
|1436
|Banco Ciudad de Bs As
|1365
|1425
|Banco Patagonia
|1390
|1440
|Banco Hipotecario
|1385
|1425
|Banco Santander
|1400
|1450
|Banco Credicoop
|1380
|1430
|Banco Macro
|1375
|1435
|Banco Piano
|1385
|1445
|Banco BPN
|1375
|1445
Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 29 de abril 2026
El dólar oficial inicia la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta. Este movimiento, en línea con los microajustes diarios programados por la autoridad monetaria, busca mantener el equilibrio cambiario sin afectar los precios internos.
Por su parte, el dólar tarjeta —referencia obligada para pagos en el exterior y servicios digitales— se posiciona en los:
$1.859.
Según los reportes de transparencia del BNA, este valor del dólar oficial minorista sigue actuando como un techo que direcciona la demanda de los ahorristas hacia los canales electrónicos legales.
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 29 de abril 2026
En el mercado de capitales, el dólar MEP o dólar bolsa cotiza esta mañana a:
- $1.448, operando con una brecha reducida respecto a la cotización minorista.
En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:
- $1.500, reflejando el movimiento de carteras de inversión corporativas que buscan previsibilidad para el próximo mes.
La estabilidad del dólar MEP y del dólar CCL en este miércoles es atribuida a la absorción de liquidez que realiza el sistema financiero, manteniendo los niveles de volatilidad por debajo de los promedios estacionales.
El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: miércoles 29 de abril 2026
En el circuito informal, el dólar blue arranca la rueda a:
- $1.410 para la compra.
- $1.430 para la venta.
A pesar de este ligero reacomodamiento, la distancia respecto al dólar oficial para la venta se mantiene estrecha, situándose en torno al 1,6%.
Al igual que el dólar MEP, el mercado informal muestra un volumen de operaciones moderado, ya que la convergencia de precios en la City porteña ha eliminado gran parte de los incentivos para la especulación financiera, permitiendo un cierre de abril con signos de estabilidad macroeconómica.
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