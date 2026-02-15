EN VIVO
En vivo | Apertura de sesiones en el Deliberante de Neuquén: Mariano Gaido inicia el ciclo legislativo 2026
El intendente encabeza el inicio del ciclo legislativo con un discurso que calificó como "el más importante de su historia". Promete un plan de obras récord con recursos propios y superávit, ante un Concejo Deliberante fragmentado.
Este domingo 15 de febrero, la ciudad de Neuquén da inicio a su periodo de sesiones ordinarias. Tal como lo establece la Carta Orgánica, el intendente Mariano Gaido encabezará el acto institucional desde acompañado por autoridades provinciales y locales en el recinto.
El inicio del ciclo legislativo cuenta con la participación del gobernador Rolando Figueroa, en una jornada marcada por la paridad institucional entre la Provincia y la Capital.
En cuanto a la conducción del Concejo Deliberante, el cuerpo ya definió sus autoridades para este periodo:
- Presidencia: Claudia Argumero.
- Vicepresidencia 1°: Victoria Fernández.
- Vicepresidencia 2°: José Luis Artaza.
El Concejo, integrado por 18 concejales distribuidos en 12 bloques políticos, mantendrá la modalidad mixta (presencial y virtual) para sus plenarios. Tras el discurso de hoy, la primera sesión ordinaria de debate está programada para el jueves 26 de febrero a las 11:00.
El plan de obras: energía solar, asfalto y lotes
El eje del discurso está puesto en la infraestructura financiada íntegramente por la comuna, marcando distancia de la falta de fondos nacionales. Entre los puntos más fuertes se destacan:
- Parque Solar: Se anunciará la licitación de este proyecto clave en la ampliación del ejido urbano.
- Avenida Mosconi: La transformación de la ex Ruta 22, una obra de gran escala que ya tiene contratos firmados y un plazo de ejecución de un año.
- Récord de pavimentación: La meta de 3.000 nuevas cuadras de asfalto y la repavimentación de 400 arterias troncales de la ciudad.
- Vivienda: La entrega de 1.500 nuevos lotes con servicios, consolidando la política de tierras del municipio.
