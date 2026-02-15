En vivo | Apertura de sesiones en el Deliberante de Neuquén: Mariano Gaido inicia el ciclo legislativo 2026

Este domingo 15 de febrero, la ciudad de Neuquén da inicio a su periodo de sesiones ordinarias. Tal como lo establece la Carta Orgánica, el intendente Mariano Gaido encabezará el acto institucional desde acompañado por autoridades provinciales y locales en el recinto.

El inicio del ciclo legislativo cuenta con la participación del gobernador Rolando Figueroa, en una jornada marcada por la paridad institucional entre la Provincia y la Capital.

En cuanto a la conducción del Concejo Deliberante, el cuerpo ya definió sus autoridades para este periodo:

Presidencia: Claudia Argumero. Vicepresidencia 1°: Victoria Fernández. Vicepresidencia 2°: José Luis Artaza.

El Concejo, integrado por 18 concejales distribuidos en 12 bloques políticos, mantendrá la modalidad mixta (presencial y virtual) para sus plenarios. Tras el discurso de hoy, la primera sesión ordinaria de debate está programada para el jueves 26 de febrero a las 11:00.

El plan de obras: energía solar, asfalto y lotes

El eje del discurso está puesto en la infraestructura financiada íntegramente por la comuna, marcando distancia de la falta de fondos nacionales. Entre los puntos más fuertes se destacan: