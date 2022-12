Feriado nacional por la llegada de los campeones del Mundo: los servicios en Bariloche

Hoy no hay atención en las oficinas públicas de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El decreto presidencial que estableció el feriado nacional para este martes 20 de diciembre, por la llegada de la Selección Argentina al país, tras recibir la Copa del Mundo en Qatar 2022, generó confusión en las administraciones públicas y el sector privado.

La provincia de Río Negro remarcó que por esta medida nacional, a la que no hay opción de adherir o no, no habrá hoy atención al público ni actividad en la administración provincial en ninguna ciudad y tampoco actividad en las escuelas.

En Bariloche, la CEB fue una de las primeras en informar anoche que hoy no atenderá al público debido al feriado y sus oficinas se mantendrán cerradas.

El municipio no dio detalles de la operatoria de los servicios, pero está descartado que hoy no hay actividad en las dependencias comunales.

En tanto, el transporte urbano de pasajeros que presta la empresa Mi Bus tiene hoy un esquema de frecuencias reducidas como cada día feriado.

El estacionamiento medido en el centro de Bariloche se mantiene con cobertura con los horarios de feriado, por lo tanto rige de 10 a 20 horas.

El Poder Judicial de Río Negro en principio se desmarcó del feriado y ayer ratificó que se mantendrán las audiencias judiciales y todas las actividades de ese poder del Estado. Sin embargo, esta mañana, se informó que suspendían los plazos procesales de hoy.

Los bancos funcionan con normalidad durante la mañana, según se dispuso a nivel nacional. Cerrarán a las 12.

En el sector privado, los comercios en Bariloche habitualmente abren al público los días feriados por el movimiento turístico, dependerá de cada propietario la decisión.