Fondos judiciales por violencia de género irán a un programa municipal en Neuquén

La firma del convenio se realizó en el edificio del MPF en la Ciudad Judicial. Foto: Cecilia Maletti.

La subsecretaría de las Mujeres de la municipalidad de Neuquén, la secretaría de Turismo y Promoción Humana, y el Ministerio Público Fiscal (MPF) firmaron este viernes un convenio para ayudar a víctimas de violencia de género.

Este acuerdo buscará sustentar un fondo específico dentro del programa «Las Mujeres Hacemos», impulsado por la subsecretaría, destinado a la compra de herramientas e insumos para que las mujeres puedan lograr su independencia económica.

Qué plantea el acuerdo firmado

El convenio establece que las y los fiscales podrán requerir, en casos de violencia de género en los que se aplique la suspensión del proceso a prueba (probation) o una pena de ejecución condicional, que el dinero entregado (como requisito de regla de conducta, por ejemplo) sea destinado al Programa Municipal “Las Mujeres Hacemos”.

Los montos de esos aportes dependerán de cada caso en particular y se depositarán en la cuenta corriente de la municipalidad. Solo podrán utilizarse para la compra de herramientas e insumos que se entreguen a las mujeres beneficiarias.

«Un programa que tiene como principal objetivo ayudar a las víctimas de violencia a que puedan generar su propia independencia económica es tan importante en estos tiempos», afirmó el fiscal general, José Gerez.

En la firma del convenio, que se realizó en el edificio del MPF en la Ciudad Judicial, estuvieron presentes Carolina Mauri, fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales, y Maximiliano Breide Obeid, fiscal jefe.

«No quieren depender del Estado, pero tampoco del varón violento»

Alejandra Oehrens, subsecretaria de las Mujeres, sostuvo que «lo que vamos a dejar plasmado en una simple firma tiene mucho valor para todas las mujeres de nuestra ciudad que atraviesan distintas situaciones de violencia de género».

La funcionaria contó que 120 mujeres ya cuentan con su propio microemprendimiento a partir las herramientas e insumos que brindó el programa.

«Primero fueron capacitadas en lo que ellas querían estudiar. Se recibieron, obtuvieron estos insumos y herramientas y al día de hoy tienen una independencia económica«, explicó Oehrens. Agregó que estas mujeres «no quieren depender del Estado, pero tampoco del varón violento«.

Por su parte, Diego Cayol, secretario de Turismo y Promoción Humana, destacó la relación municipal con el Ministerio Público Fiscal y el acompañamiento por parte del organismo. «Venimos a ratificar con un convenio esta línea de caminar «, resaltó el funcionario.