Gaido buscará licitar la transformación de la ex Ruta 22 de Neuquén a mediados del 2023

La avenida urbana Enrique Mosconi, ex Ruta 22, no figura este año entre las obras del municipio de Neuquén. La envergadura del proyecto involucra un financiamiento nacional y provincial que aún no está en gestión, aunque la intendencia de Mariano Gaido no da de baja su objetivo: ponerla a nivel para que deje de ser un “obstáculo” en el diseño de la ciudad.

El año pasado se había calculado una inversión requerida de unos 15.000 millones de pesos, casi la mitad del presupuesto municipal. Pero la estimación no estaba incluida en el ejercicio presupuestario, sino que correspondía a declaraciones periodísticas.

En los papeles, sólo se repitió en el cálculo oficial de recursos y gastos la autorización otorgada al intendente en 2020 cuando los concejales avalaron que se endeudara en 5.000 millones de pesos (o 75 millones de dólares) para obras, de las cuales 1.300 millones eran para la avenida urbana y el resto para obras del Plan Capital. Las obras enumeradas en ese plan se llevaron a cabo con fondos propios.

El municipio no tomó deuda por considerar que la plaza financiera era adversa y la autorización quedó en suspenso, sin usar. Según el Ejecutivo, en el año 2023 se contará con el proyecto ejecutivo finalizado para hacer la gestión de fondos.

La estimaciones a diciembre de 2021 era de 15.000 millones de pesos sin infraestructura, se informó desde el área de Planificación.

La actualización por inflación podría alcanzar los 25.000 millones de pesos sin el cálculo de la reconexión de servicios como luz agua, gas y los trabajos en pluviales.

“Estamos trabajando 19 puntos a lo largo de 14 kilómetros que requieren el análisis detallado y estudios específicos de tránsito a lo largo de estos puntos”, aseguró el secretario de Coordinación e Infraestructura de la comuna, Alejandro Nicola, cuando se le consultó cuál era la situación actual de la obra de la avenida urbana.

Agregó que se habían realizado estudios de impacto ambiental y análisis de tránsito en el trayecto vial que se buscará transformar.

Mientras en la simulación digital difundida en las redes municipales y compartida luego para difusión se proyectaban cinco carriles por lado más una bicisenda central y bulevar, en el nuevo diagrama se habla de cuatro sendas por lado. “Primero hay que hacer una intervención de todo lo que queda por construir abajo de los cuatro carriles. Por ser una transformación importante y que va a cambiar el sentido este oeste, norte y sur y viceversa, se está analizando si será por etapas o cómo ejecutar la obra, si por tramo de cuadras o central y laterales”, dijo Nicola.

El dato $15.000 fue el cálculo inicial que se hizo para la obra. A valores de hoy, ascendería a 25.000 millones sin contar los servicios.

El objetivo sigue siendo el mismo: bajar la altura de la vieja ruta, acondicionar los servicios y los pluviales, y establecer una moderna avenida urbana que motorice la actividad económica a lo largo de su recorrido.

Agregó que el diseño se mantiene en cuatro carriles por lado más la incorporación central de una bicisenda y la ampliación de veredas, con el fin de “dar prioridad al peatón y los ciclistas que se incorporan en el diagrama que hace actualmente cada obra que ejecuta el municipio”, dijo el secretario en referencia a los parques lineales, los parques costeros y el anexamiento de ciclovías a las calles de la ciudad.

Nicola aseguró que ya se hizo el contacto con los frentistas -mayoritariamente comerciantes y empresas de servicios- de la nueva avenida urbana en proyección para que fueran tomando contacto con la nueva diagramación.

“La idea es tener todo gestionado a mediados del año que viene, para luego contar con definiciones arriba de la mesa de trabajo y, entonces, lo único que nos quedará como gestión es buscar el financiamiento”, sostuvo.

El funcionario descontó que habrá “un presupuesto importante del Tesoro provincial” y anticipó que buscarán “acompañamiento nacional”.

Aseguró que contar con el proyecto ejecutivo y la autorización de toma de crédito le permitirá a la comuna iniciar el camino licitatorio para mediados de 2023.

El municipio de Cipolletti estaba a la espera de la definición de Neuquén para planificar del otro lado del río Neuquén la misma diagramación de avenida urbana desde el puente carretero hasta la avenida Julio Salto de esa ciudad.

Para Acipan el cambio será positivo en la zona comercial. Foto: Yamil Regules.

Abrirán los sobres para los cruces en la zona céntrica

El 30 de noviembre será la apertura de sobres de los oferentes para los nuevos cruces sobre la multitrocha.

Luego del acto licitatorio, la tarea demandará al menos unos seis meses de trabajos hasta que esté listo el paso a través de la avenida Mosconi.

Las calles son las que mejorarán el ingreso y egreso del microcentro de Neuquén, todas en paralelo a la avenida Olascoaga en un radio de influencia de no más de 1.000 metros en total, o 500 metros alrededor de la avenida principal.

Los nuevos pasos de sur a norte y viceversa, serán la Corrientes y Santa Cruz (en paralelo y al este de la Olascoaga) y las transversales de San Luis y Don Bosco, desde la avenida en dirección oeste. Hasta la semana pasada había al menos tres constructoras interesadas en ejecutar la obra, que tiene un presupuesto oficial de 180 millones de pesos.

Los pliegos de la licitación fueron retirados de las oficinas municipales y, tras la presentación de oferentes, se calculaba que en diciembre el municipio estará en condiciones de otorgar los permisos para el inicio de la obra.

El tramo corresponde al sector comercial del Bajo de la ciudad.

La opinión de los dueños de pequeños comercios

Los comercios de la capital agrupados en Acipan fueron consultados por el mega proyecto de la multitrocha antes y durante la pandemia, pero nunca se avanzó en las conversaciones. En 2022 no fue tema entre el municipio y los comerciantes o su representación empresaria.

Sí continuaron en consultas sobre las modificaciones que implican un “shopping a cielo abierto” en las principales arterias comerciales del Bajo.

El concepto involucra mejoras en las veredas para facilitar la peatonalización del lugar, más y mejor iluminación de las calles comerciales más transitadas como Alcorta y Perito Moreno y la eliminación de vallas arquitectónicas, como cables y cartelería (aéreos y en el suelo).

“Lo que se habló, en ese momento por Zoom fue de cómo sería la ruta nueva, los tres tramos en los que se pensaba avanzar la obra”, destacó Matías Nápoli, gerente de Acipan.

El esquema que les presentó el municipio fue el de un primer tramo desde los puentes carreteros hasta la zona céntrica, un segundo tramo de mayor intervención de servicios en el área céntrica y otra etapa desde el límite de Plottier hasta la Godoy o Rivas.

“Será todo positivo. Como todo cambio, habrá algunas cosas que pulir y algunos inconvenientes en el proceso, porque es un trabajo grande, pero en el futuro es mejor”, sintetizó Napoli.

Destacó que la cámara colaboró con un sondeo que solicitó la municipalidad con los comerciantes que eran frentistas con la multitrocha o inmediaciones, pero aclaró que no participaron de una medición de impacto en el sector.