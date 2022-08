Generó alarma la rotura de un caño de gas mientras construían pluviales en el barrio Omega

Una empresa contratista del plan Promeba que construye desagües pluviales en paralelo a la avenida Juan Herman rompió esta mañana un caño troncal de gas y obligó a disponer desvíos de tránsito, para evitar riesgos y permitir que los operarios de Camuzzi trabajen en la reparación.

El incidente ocurrió alrededor de las 11.30 sobre la colectora sur de Herman, a la altura de la calle Miramar, en uno de los ingresos al barrio Omega. Rápidamente concurrieron al lugar un móvil de bomberos Centro y otro de Protección Civil del municipio, que demarcaron una zona de seguridad, cortaron la circulación vehicular sobre la cinta asfáltica y la derivaron por la colectora norte. También llegó personal de Camuzzi y de la empresa Hidraco, que construye el pluvial.

El venteo del combustible era visible todavía a las 12.30, con un chorro que se elevaba desde la zanja a una altura de dos metros ja y también había un penetrante olor a gas que se esparcía hacia el sudeste, por efecto del viento.

Las viviendas más próximas están ubicadas a unos 25 metros del lugar donde se produjo la rotura, pero los técnicos a cargo consideraron que no había riesgos de explosión y no hacía falta practicar evacuaciones. Este medio consultó a un par de vecinos con domicilio sobre la avenida Herman y no se mostraron muy preocupados por el episodio. Dijeron que confiaban en los profesionales presentes en el lugar. Aseguraron también que no habían sufrido cortes de gas en sus viviendas.

El venteo del combustible era visible todavía a las 12.30. Foto: Marcelo Martínez

El presidente de la junta vecinal del barrio Omega, Juan Antenao, se ubicó a distancia prudencial y también siguió de cerca los primeros trabajos. A su entender el escape de gas ya estaba bajo control y se trató de “un accidente que puede ocurrir”.

También se acercó al cruce de Herman y Miramar otro dirigente vecinal, Roberto Bran, del Quimey Hue, quien señaló que lo ocurrido puso en evidencia el mal estado de la colectora de tierra, del lado de su barrio, que debió absorber el intenso tránsito de la avenida, incluidas varias líneas de colectivo. “Siempre pedimos que le pasen la máquina a estas calles, que las mantengan y ahora se entiende por qué. Pero nunca nos dieron bolilla”, afirmó.

A pocos metros del sitio donde pasado el mediodía todavía brotaba el gas se encontraba la excavadora de la empresa Hidraco, que había producido la rotura. Según la información aportada por una coordinadora del “equipo de campo” del plan Promeba, la contratista pone especial cuidado en los trabajos de zanjeo y hasta ahora no había tenido problemas. Pero según dijo, esta vez “ocurrió que el caño de gas estaba más superficial y desplazado un metro y medio” de la ubicación indicada en los planos.

Varios presidentes de juntas vecinales se acercaron preocupados al cruce de Herman y Miramar. Foto: Marcelo Martínez

Juan Castillo, titular de una gomería ubicada enfrente, aseguró haber trabajado muchos años en obras de tendido de gas y explicó que las tareas de reparación en un caso así “no son complicadas: el caño es de material plástico y todo lo que tienen que hacer es colocarle dos prensas para cortar el flujo de gas y después lo reparan con termosellado. Cuando está listo vuelven a abrir y la misma presión lo acomoda”.

Aseguró que no necesariamente la rotura del ducto debería provocar el corte del servicio domiciliario en los barrios de la zona porque “este tipo de redes suelen tener ingreso de gas por varios puntos”.

Una vez obturada la pérdida, los trabajos se simplificaron y una de las fuentes en el lugar dijo que llevaría “unas tres horas” completar el operativo. Desde Protección Civil confirmaron a las 14 que ya se había normalizado el tránsito sobre la avenida Herman y que la población cercana no corrió riesgos, por eso no resultó necesario evacuar.

1/ 3 Los técnicos consideraron que no era necesario evacuar. Foto: Marcelo Martínez 2/ 3 Los técnicos consideraron que no era necesario evacuar. Foto: Marcelo Martínez 3/ 3 Los técnicos consideraron que no era necesario evacuar. Foto: Marcelo Martínez