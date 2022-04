Gennuso dijo que la oferta salarial es «muy buena» y cuestionó la medida de fuerza

El intendente Gustavo Gennuso defendió hoy la última propuesta salarial que el gobierno local hizo al gremio de los municipales de Bariloche con una suma no remunerativa de 14.000 pesos y cuestionó al gremio Soyem por iniciar hoy medidas de fuerza sin cumplir los pasos administrativos legales.

Los trabajadores municipales iniciaron hoy medidas de fuerza con una retención de servicios en sus puestos laborales en las dos primeras horas de la jornada laboral en cada turno, en rechazo a la última oferta salarial. El gremio ratificó su planteo de un 46% a pagar en dos cuotas.

La diferencia entre Soyem y el Ejecutivo municipal se acrecentó en las últimas semanas y el sindicato realizó tres asambleas multitudinarias donde resolvió los rechazos a la oferta salarial de Gennuso y las medidas de fuerza progresivas que comenzaron hoy. Es el primer conflicto con medidas de acción directa que enfrenta la gestión del dirigente de Juntos Somos Río Negro.

Gennuso no respondió a este diario, pero habló en Fm Bariloche donde cuestionó la medida de fuerza y dijo que no está «justificada«. «Tienen que hacerlo bien y no lo han hecho, deberían haber informado 72 horas previas y no lo hicieron», dijo el jefe comunal.

Agregó que el Ejecutivo notificó de esta situación a la Secretaría de Trabajo provincial, que oficia de mediador en la paritaria municipal.

El Soyem había resuelto la retención de servicios el lunes pasado en una asamblea realizada en el Centro Cívico y la conducción dijo que notificó la situación en la Delegación de Trabajo el mismo día, por eso decidió esperar el inicio de la medida, que fue postergada dos días más para aguardar una nueva contraoferta del Ejecutivo, que pidió 48 horas de plazo.

Con el nuevo rechazo de la asamblea a la oferta salarial, el gremio inició las acciones pautadas. La controversia por la legalidad de la medida se deberá dirimir en Trabajo.

Ratificó la suma fija de 14.000 pesos

Respecto a la propuesta salarial, Gennuso dijo es «una muy buena oferta» y apeló de manera directa a los trabajadores: «tienen que pensar que de hoy para mañana tienen 14.000 pesos más en su bolsillo«, afirmó.

La propuesta del Ejecutivo fue en aumento en las últimas semanas, pero nunca se movió de ser una suma no remunerativa, que de manera posterior pasa al básico en tramos. La oferta partió de 6.000 pesos en la primera propuesta; pasó a 12.000 pesos en la segunda oferta y concluyó esta semana en 14.000 pesos.

«Hasta ahí llegamos», dijo Gennuso en referencia a que sería el máximo esfuerzo que el municipio podría hacer para proponer a los trabajadores municipales y aseguró que se ofrece «lo que podemos pagar».

También el intendente apeló a los trabajadores a pensar que cobran su salario en tiempo y forma cada mes.

El pase a planta permanente, con el escalafón

Otro tema en el que difieren Gennuso y el Soyem es en el pase a planta permanente que beneficiaría a 400 empleados. El proceso se inició en diciembre con las inscripciones de quienes cumplían los requisitos pero quedó frenado y el Ejecutivo plantea no sacarlo hasta que se apruebe el nuevo escalafón municipal que el el gremio objeta y realiza observaciones.

En este punto, el jefe comunal dijo que muchos contratados que cumplen las condiciones tendrían mayores beneficios si ingresan a planta permanente con el nuevo escalafón que propone el Gobierno y que trabajó hasta el año pasado con la conducción anterior del Soyem.

El gremio pidió en la paritaria que el gobierno fije un plazo para concretar el pase a planta, que consideran fundamental en la negociación, atado a los salarios.